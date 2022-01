Mit tesz ezek után a Microsoft az Activison Blizarddal?

A Microsoft szinte sokkoló hullámokat keltett az egész videojáték-iparban, mikor bejelentette, hogy felvásárolja az Activision Blizzardot, a Call of Duty, az Overwatch és a történelem legnépszerűbb videojátékainak kiadóját. Ez a vállalat történetének legnagyobb akvizíciója – és egy olyan akvizíció, amely a Microsoftot gyakorlatilag a videojátékok Disneyjévé teszi. Kérdés, hogy mekkora esély van rá, hogy a hatóságok elkaszálják az Activision Blizzard felvásárlását?

Az Activision az olyan hardcore címektől kezdve, mint a Diablo és a Call of Duty, egészen az olyan alkalmi játékokig, mint a Hearthstone és a Candy Crush, mindent kiadott – és most a Microsoft 68,7 milliárd dollárért felvásárolja a vállalatot. Ez az összeg majdnem tízszerese annak a 7,5 milliárd dollárnak, amit 2020-ban fizetett a Fallout és a The Elder Scrolls franchise-ok kiadójának és fejlesztőjének, a Bethesdának a felvásárlásáért.

A felvásárlás bejelentésekor Phil Spencer, a Microsoft vezetője azt ígérte, hogy a vállalat az Activision Blizzard számos címét kínálja majd az Xbox Game Passon és a PC Game Passon is, beleértve a kiadó hatalmas arzenáljának klasszikusait és a hamarosan megjelenő címeket is. Sőt akár régi Activision Blizzard sorozatok is feltámadhatnak az Xboxon!

Feneketlen zsebével a Microsoft kétségtelenül támogatni tudja majd az Activision Blizzard további fejlesztési terveit olyan címek esetében, amelyek jelenleg a megjelenésért küzdenek, mint például az Overwatch 2 és a Diablo IV – ez pedig a franchise-ok rajongóinak és általában a játékosoknak is jót fog jelenteni.

https://www.youtube.com/watch?v=-fsUb-CPwtw&feature=emb_title

Terhelt üzlet

A Call of Duty és az Overwatch kiadójának közelgő felvásárlása bizonytalan időszakban érkezik, az Activision Blizzard ugyanis jelenleg a munkahelyi kultúra körüli diszkriminációs perekkel és botrányokkal küzd. (Részletek a Activision Blizzard botrányáról.) A helyzet miatt többször felszólították Bobby Kotick vezérigazgatót, hogy mondjon le.

Bár a Microsoft nem kommentálta pontosan az Activision Blizzardot övező botrányokat, Spencer a következőket írta: “Vállalkozásként a Microsoft elkötelezett az elfogadás mellett a gaming minden aspektusában, mind az alkalmazottak, mind a játékosok körében. Mélyen értékeljük az önálló stúdiókultúrákat. Hiszünk abban is, hogy a kreatív siker és az autonómia kéz a kézben jár azzal, hogy minden emberrel méltósággal és tisztelettel bánunk.”

“Minden csapattól és minden vezetőtől ezt az elkötelezettséget várjuk el.”

Bobby Kotick a kiadó élén marad a Microsoft felvásárlásának 2023-as lezárásáig – közölte a vezérigazgató az alkalmazottaknak küldött e-mailben, amelyben méltatta a kiadó jövőjét a Microsofton keresztül, amely révén egy lépéssel közelebb kerül saját metaverzuma megvalósításához. Kotick felajánlotta, hogy az Activision Blizzard a felvásárlást követően önállóan fog működni a Microsoft felügyelete alatt.

Más játékkiadókkal ellentétben a Microsoft hagyta, hogy akvizíciói autonómok maradjanak, komolyabb beavatkozás nélkül. Ez mind igaz a Bethesda, az Obsidian, az InXile és a Minecraftot fejlesztő Mojang felvásárlásaira – az Activision Blizzard esetében azonban lehet, hogy nagyobb beavatkozásra lesz szükség.

Miközben a Microsoft a vállára veszi a kiadó terheit, és eltakarítja a többszörös, nagy visszhangot kiváltó botrányok nyomán keletkezett roncsokat, egyelőre nem világos, hogy a Microsoft megtartja-e a meglévő tehetségek nagy részét, akik felelősek azért a helyzetért, amelyben az Activision Blizzard jelenleg van.

Ráadásul a jelenlegi vezetés elég érdekesen kezeli a problémát, ahelyett, hogy a vállalati kultúrával foglalkozna, érdekes kiegészítéseket és változtatásokat vezet be a játékaihoz – ami azzal fenyeget, hogy a Microsoft uralma alatt is folytatódik ez a gyakorlat. Egyszerűen fogalmazva, a Microsoft nem engedheti meg magának, hogy megvásároljon egy perekkel és rossz döntésekkel már így is terhelt céget, és ne takarítson ki. Egyszerűen muszáj neki tisztogatni.

Nagykép

Mit jelent a felvásárlás a játékipar egésze számára? Először is, a Sony-t fogja a legjobban érinteni a felvásárlás, mivel a PlayStation bevételeinek nagy része az Activision Call of Duty franchise-ának üzemeltetéséből származik, a vállalat már reagált is egy közleményben.

Amennyiben a Microsoft úgy dönt, hogy az Activision Blizzard címeit platform-exkluzívvá teszi az Xbox és a PC számára, a Sony kénytelen lesz új franchise-okat létrehozni vagy a régieket, például a Killzone-t és a Resistance-t feléleszteni, hogy felvegye a versenyt a Call of Duty-val, a világ legnépszerűbb első személyű lövöldözős játékával. Arról már ne is beszéljünk, hogy a Microsofté a Minecraft és a The Elder Scrolls.

A világ egyik legnagyobb videojáték-kiadójának monumentális felvásárlása gyakorlatilag a Microsoft javára tolja el az erőviszonyokat. Vajon mennyiért vehetné meg a Microsoft az Activision Blizzard után a többi játékóriást is? Izgalmas lesz látni, hogy a Sony és más kiadók hogyan reagálnak majd a lépésre. Micsoda időket élhetünk át!

Forrás: Computerworld