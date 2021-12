Miként változtak a munkavállalói preferenciák a pandémia alatt?

A 2020-as évben kirobbant koronavírus-világjárvány megkérdőjelezhetetlenül átalakította a munkaerőpiacot. A járvány terjedésének első három hulláma során a védekezés egyik fő eszközét itthon is a lezárások jelentették, melyek eredményeként komplett iparágak kerültek meglehetősen nehéz helyzetbe, és voltak kénytelenek elbocsájtani munkavállalóik tömkelegét.

Azok a munkavállalók is szembesültek a járvány következményeivel, akik egyébként megtarthatták az állásaikat: home office-ra kötelezték őket, vagy amennyiben ez a munkakörükből adódóan nem volt opció, szigorú távolságtartási szabályok és maszkviselés várt rájuk a munkahelyükön. Mindezen folyamatok láttán a dolgozók, illetve az álláskeresők munkahellyel kapcsolatos preferenciái is átértékelődtek, és immár az is fontos szempont lett egy munkáltató megítélése kapcsán, hogy cégen belül miként kezeli a kialakult szituációt.

A PwC Magyarország 2021-ben ötödik alkalommal is elkészítette azt a felmérését, melyben kifejezetten azt vizsgálják, hogy a munkavállalók milyen tényezőket tartanak fontos szempontnak egy munkahelyet illetően. Kutatásukat 2020-ban először a 16-28 éves korosztályon túl a tapasztaltabb munkavállalókra is kiterjesztették, és meglehetősen érdekes eredményekre jutottak.

Eszerint a fiatalabb dolgozók szemszögéből a munkabér mértéke jelentősen felértékelődött, és a korábbi éllovas rugalmas munkarendet, illetve a korábbi második kiszámítható időbeosztást megelőzve a legfontosabb preferenciává vált egy állás megítélésével kapcsolatban. A tapasztalt munkavállalók esetében az eredmények hasonlóak voltak, vagyis az alapbér és a rugalmas munkaidő számukra is hasonló prioritással bírt, ugyanakkor ők nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a közvetlen felettesük stílusának. Emellett további tapasztalat volt a 28 évnél idősebb dolgozók esetében, hogy a valós teljesítményen alapuló előmenetelt, a távmunka lehetőségét, a munkahely biztonságát, a cafetériát és a lehetséges bónuszokat is magasabban rangsorolták, mint fiatalabb társaik.

Az idei, tehát a 2021-es felmérés nem mutatott jelentős eltérést az előző évihez képest, tehát a 28 évnél fiatalabb és idősebb munkavállalók esetén is az alapbér, illetve a rugalmas munkarend és munkaidő került az első helyre. A harmadik helyen viszont ezesetben is különbség mutatkozott, vagyis az idősebbek továbbra is fontosabbnak találták a közvetlen vezető stílusát, mint a fiatalok, akik a kiszámítható időbeosztást tették nagy átlagban a harmadik helyre.

Összességében elmondható, hogy a pandémia időszaka alatt a biztonság és a rugalmasság jelentette a leglényegesebb szempontot a dolgozók számára. Szemmel látható, hogy a munkaerőpiacon történt változások és a munkavállalói preferenciák nem függetlenek egymástól. Ez azt jelenti, hogy például egy kibontakozó válsághelyzet könnyen megváltoztathatja a dolgozók megítélését a munkahelyükkel kapcsolatban, ami abból adódik, hogy ilyenkor a preferenciáik is változnak.

