Magyar befektetők és 8,5 millió dolláros tőkeemelés a bukaresti fintech cégnél

A cég mesterséges intelligenciával segíti a bankok és egyéb pénzügyi intézmények elavult IT rendszereinek gyors és hatékony digitalizációját. A mostani befektetési körben a két budapesti befektető, a PortfoLion Capital Partners és a DayOne Capital mellett, a bukaresti székhelyű befektetési platform, a SeedBlink, valamint több sikeres vállalkozó angyalbefektetőként vesz részt.

A bankszektor világszinten évente 200 milliárd dollárt költ technológiai célokra, ennek 85 százalékát kizárólag a mindennapi, folyamatos működtetésre, például az infrastruktúra fenntartására és a szabályozói előírásoknak való megfelelésre fordítják. A digitális transzformáció nehezen leküzdhető kihívások elé állítja a jelenleg működő rendszereket, ezeket a kihívásokat célozza és oldja meg a FLOWX.AI.

A FLOWX.AI lehetővé teszi, hogy a pénzintézetek mindössze tíz hét alatt komplex hitelezési vagy ügyfélregisztrációs folyamatokat indítsanak el anélkül, hogy megszakítják működésüket vagy elhagyják régi rendszereiket, így folyamatos szolgáltatás mellett tudnak egyre jobb felhasználói élményt nyújtani ügyfeleiknek. A platformot a bankszektor mellett az energetika és a telekommunikáció is használja, olyan cégekkel az ügyfelek között, mint Délkelet-Európa legnagyobb bankja – a Banca Transilvania, a Vienna Insurance Group és az OMV.

A céget 2020 végén alapította három szakember, akik korábban a Qualitance nevű, globális nagyvállalatokat kiszolgáló digitális tanácsadó cég vezetőiként dolgoztak együtt. Ioan Iacob, Serban Chiricescu és Radu Cautis a termékfejlesztés után azonnal vállalati környezetben próbálták ki terméküket. A csapat a mostani, 2,6 milliárd forint értékű seed kör során bevont tőkét további európai és tengerentúli terjeszkedésre fogja felhasználni, emellett folytatja az mesterséges intelligencia és gépi tanulás széleskörűbb használatához szükséges technológiai fejlesztéseket, és új funkciókat vezet be a platformra.

„A FLOWX.AI elindítása után kevesebb mint egy évvel ez a seed kör is bizonyítja, hogy a probléma, amellyel foglalkozunk, rendkívül fájdalmas – a jelenlegi infrastruktúra jelentősen korlátozza a bankokat és pénzügyi szolgáltatókat a növekedésben. A mostani befektetésnek köszönhetően, megfelelő partnerek segítségével juttathatjuk el szolgáltatásunkat a globális piacokra”

– mondta Ioan Iacob, a FLOWX.AI társalapítója és vezetője.

„Arra számítunk, hogy a FLOWX.A csapata nagyon gyorsan kiaknázza majd a technológiájukban rejlő lehetőségeket és a cég világszinten is meghatározó szereplővé válik a banki digitalizáció területén. A szolgáltatásuk úgy tud gyors és hatékony lenni, hogy közben a legmagasabb biztonsági elvárásoknak is megfelel. Nem meglepő, hogy már most jelentős érdeklődés övezi a technológiai és banki szakemberek körében”