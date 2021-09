Üzenetküldés vezeték nélkül, automatikusan – NOTIFLY

Az Assono Magyarország Kft.* 2019-es évi kiemelt projektje volt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közreműködésével a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból megvalósuló vezeték nélküli hálózatok mérési eljárásainak vizsgálata, és ehhez kapcsolódóan NOTIFLY vezeték nélküli üzenetküldő rendszer fejlesztése. Járai Balázs fejlesztőmérnök és projektvezető mutatja be a NOTIFLY fejlesztési folyamatát és működését.

Mi késztette a céget az innovatív megoldás megtervezésére és kivitelezésére?

A riasztási rendszer ötletét egy nagyvállalattól érkezett megkeresés adta. A cég üzemében hangosbemondót használtak a munkatársak értesítésére, ha valamilyen feladatot szerettek volna rájuk bízni. A hangosbemondó automatikus elven működött, előre felvett szövegekből rakta össze az értesítés szövegét, amely módszer nem volt maradéktalanul hatékony. A bemenetek, az események, melyek a riasztásokat kiváltják az említett gyártónál rendelkezésre álltak a gyártásfelügyeleti rendszerben. Ezek fogadására és feldolgozására kellett egy rendszert készíteni, mely az üzenetek értelmezése után azokat a megfelelő személynek vagy csoportoknak eljuttatja. Az is követelmény volt, hogy ezek az üzenetváltások visszakereshetők legyenek, hogy a későbbiekben statisztikát lehessen arról vezetni, milyen gyorsan reagálnak az egyes feladatokra a munkatársak, vagy milyen gyorsan tudnak elhárítani egy-egy problémát.

Ha nem hangosbemondó, akkor mi?

A hangosbemondó kiváltását kezdetben IP DECT telefonokkal valósítottuk meg (mivel a cég IT szabályzata nem engedi termelő területen mobiltelefon alkalmazását), majd később okostelefonokat (Android és iOS) is bevontunk. Mindkettő személyre szabott, hordozható készülék, így azonnali jelzést képes adni használójának, a jelzések hangossága és hossza pedig egyedileg szabályozható. Előnyös még azon tulajdonságuk, hogy segítségükkel a munkatársak képesek egymás között kommunikálni.

Mi történik akkor, ha egy feladatra nem érkezik válasz?

Ennek megoldására eszkalációs szinteket határoztunk meg, így amennyiben egy feladatra nem érkezik időben válasz, vagy a feladatot mindenki elutasítja kétszer is, a rendszer ezt jelezni fogja egy felsőbb szintnek. Ha ezen a szinten sem történik meg kellő időben a feladatmegoldás, úgy a probléma tovább kerül a következő szintre. Ez mindaddig folytatódik, míg a rendszerben definiált legmagasabb szint kiértesítésre kerül.

Milyen területeken lehet hasznos a NOTIFLY?

A rendszer univerzális kialakítása miatt számos területen könnyen adaptálható, a felhasználási körök tehát igen változatosak. Kiemelt figyelmet kap az autóipar, a gépgyártás, a fogyasztásicikk-gyártás, valamint az élelmiszeripar. Ennek oka az, hogy a gazdaságnak ezen szegmenseiben dolgoznak általában hosszú gépsorokkal és hatalmas eszközökkel, amelyek gátolhatják az információk érdembeli és hatékony áramlását. Szintén fontos kiemelni, hogy ezeknél a hatalmas gépeknél a kellő információ gyors és hatékony átadása elengedhetetlen, mind a költséghatékonyság céljából, mind pedig a balesetek megelőzése szempontjából. Így jól alkalmazható az egészségügyben, logisztikai területen és közüzemi szolgáltatóknál is.

Miért fontos a NOTIFLY?

Egyes esetekben a gyors és megfelelő reakció akár emberi életeket is menthet, amelynek az az alapfeltétele, hogy minden egyes érintett ember hozzájusson a pontos információkhoz, amennyire gyorsan csak lehetséges. Ha azonban pont egy olyan vakfoltban tartózkodnak, ahol a jel gyenge, és nem jutnak hozzá az utasításokhoz, akkor az ilyen jellegű kommunikációs hiba bevételkiesést vagy akár komoly balesetet is eredményezhet.

Milyen előnyei vannak a NOTIFLY-nak?

A NOTIFLY beállítása, kezelése egy intuitív webes kezelőpulton keresztül történik, amely bárhonnan és bármikor elérhető. A rendszerben minden eseményről bejegyzés készül, amelyek bármikor visszakereshetőek az eseménynaplóban. A főoldalon valós idejű statisztikai adatok láthatóak, amelyek lehetővé teszik a rendszerszintű problémák gyors felismerését és megszüntetését. És ahogyan azt már fentebb említettem, a termék sokszínűségből fakadóan nem csak egy területen (gyártás) használható, hanem számos más szektorban is megkönnyíti a munkavégzést, illetve a feladatok kiosztására irányuló kommunikációt. Mivel minden területen más-más esetben van szükség egy ilyen szoftverre, így az teljesen cégprofilra szabható. A Notifly IP DECT készülékeken és mobiltelefonokon is használható, a megrendelők rugalmasan dönthetnek, melyik eszközt használják – lehet akár vegyesen is.

Mi kell a NOTIFLY működéséhez?

A Notifly három különböző hálózaton képes működni (WiFi, mobil adathálózat, IP DECT). Így a riasztási rendszer tervezése során felmerült a vezeték nélküli hálózatok mérésének igénye. Ahhoz, hogy a riasztások időben célba érjenek, szükséges a megfelelő lefedettség biztosítása DECT és WiFi vagy UMTS hálózatokon is. Az első kettő technológia alkalmazását, kiépítését cégünk is vállalja, ám a mobilhálózatokra nincs ráhatásunk, viszont méréseinkkel javaslatot adhatunk a szolgáltatóval történő egyeztetésre. A vezeték nélküli méréseket munkatársaink meghatározott folyamat szerint végzik, az eredményeket többek között egy saját fejlesztésű szoftver segítségével értékelik ki és készítenek belőle jelentést megrendelőink számára.

Bővebb információ, ajánlatkérés vagy bármely kérdés esetén kérjük, írjon az info@assono.hu email címre, vagy látogasson el termékoldalunkra!

* Az Assono Magyarország Kft. 30 éves tapasztalattal rendelkezik a vállalati/intézményi telekommunikációs megoldások fejlesztésében, szállításában, telepítésében és üzemeltetésében. Portfóliójukban (többek között) számos videokonferencia-eszköz -és megoldás, különféle IP és DECT telefonok, fejbeszélők, saját fejlesztésű szoftverek és kiegészítő szolgáltatások kaptak helyet. A teljes portfólió a www.voiplaza.com webshopban megtekinthető.