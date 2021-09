Minőségi étterem és kantin fog nyílni a H2Offices irodaházban

A tervek szerint 1200 négyzetméteren alakítják ki a prémium vendéglátó egységet, ami az ételek minőségén túl egyedi és igényes kialakításával fog kitűnni a hagyományos irodaházi éttermek közül.

Megvan a H 2 Offices komplexum első bérlője: a Skanska által fejlesztett irodaházat választotta legújabb, magas minőségű vendéglátó egységének helyszínéül a KANTIN brand alatt működő étteremhálózat, mely 2019-ben indult útjára. 1200 négyzetméteres terület, sokszínű kínálat, kellemes hangulat és kiemelkedő, egyedi design jellemzi majd. A koncepció lényege, hogy minőségi alapanyagokból készítenek éttermi színvonalú fogásokat, melyek között mindenki megtalálja a számára megfelelő megoldást, legyen szó akár komoly üzleti ebédről, vagy gyors és finom étkezésről ebédidőben. Egészséges – így például vegetáriánus és vegán – ételek széles választéka, minőségi alapanyagok jellemzik majd a kínálatot. Az étterem mellett egy hagyományos görög taverna várja majd a látogatókat á la carte ajánlattal és a irodai munkaidőn túli nyitva tartással, egy görög-magyar konyhafőnök irányítása alatt. Ezen kívül egy speciality kávézó is elérhető lesz egy partneri együttműködésnek köszönhetően azok számára, akik esetleg csak egy kávét, gyümölcslevet vagy péksüteményt szeretnének elfogyasztani.

