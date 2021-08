A SaaS, azaz a „szoftver mint szolgáltatás” az informatika egyik legnagyobb ágazata, amely az elmúlt évek során óriási fejlődést tapasztalt. Egyre több cég igyekszik kihasználni a piaci lehetőségeket, ami persze óriási versenyt is teremt a technológia ezen területén.

Az ilyen sűrű piacokon rendkívül fontos a hatékony marketing, hiszen meg kell mutatnod ideális ügyfeleidnek, hogy miben különbözöl versenytársaidtól, és miért érdemes inkább a te szolgáltatásodat választaniuk az alternatívák helyett. Természetesen egy SaaS cég számára sokkal inkább a digitális marketingben érdemes elmerülni, hiszen célközönségük nagy részét is inkább az online közegben érhetik majd el üzeneteikkel.

Lássuk, hogy mire érdemes odafigyelned SaaS céged marketingjéhez!

Vesd be a tartalommarketinget

A SaaS cégekhez különösen jól passzol a tartalommarketing, ha a cél új érdeklődők bevonzása és a konverziók fellendítése. Ha szeretnél ügyfeleket konvertálni érdeklődőidből, akkor nem szimplán érdemes, hanem kifejezetten fontos, hogy megismertesd velük kínálatodat és annak előnyeit.

A SaaS cégeknek megvan az az előnyük, hogy sokan egyébként is az interneten keresgélnek megoldásokat a problémáikra, így ezek a felhasználók mind ideális ügyfelek lehetnek egy ilyen vállalat számára.

A tartalommarketingbe nem olyan nehéz belevágni, főleg, ha ismered ideális ügyfeleid perszónáit. Ha ezek előtted vannak, akkor végezned kell egy kis kulcsszókutatást, hogy az így talált kifejezésekre építhesd fel tartalmaidat. Ha mindez megvan, jöhet a SEO, vagyis a keresőoptimalizálás, hiszen ezek a tartalmak mit sem érnek majd, ha nem lehet rájuk találni a Google-on.

A fő cél az, hogy olyan tartalmakat kínálj, amelyek hasznosak és értékesek ideális ügyfeleid számára, tehát megoldásokat kínálnak a problémáikra, illetve megválaszolják legégetőbb kérdéseiket.

Foglalkozz a keresőoptimalizálással

Blogbejegyzéseidet és egyéb tartalmaidat is optimalizálnod kell SEO szempontjából. A SEO a digitális marketing egyik alappillére, ugyanis, ha jól csinálod, webhelyed az első találatok között jelenik majd meg, valahányszor egy felhasználó releváns kifejezésekre keres rá a Google-on, vagy más keresőmotorokon.

Ha stabil kulcsszókutatással kezdted stratégiádat, és minőségi tartalmakat építettél fel e kulcsszavak köré, akkor jöhetnek a maradék SEO feladatok. Oda kell figyelned persze a képes tartalmak, a meta mezők, a cím és az alcímek optimalizálására is, illetve nem feledkezhetsz meg a technikai SEO-ról és a linképítésről sem.

Használj PPC hirdetéseket

A PPC hirdetésekkel gyorsan szerezhetsz új érdeklődőket, vagy akár ügyfeleket is SaaS céged számára. Sokan kerülik őket az anyagi kockázat miatt, de ha elég körültekintő vagy, sikerre viheted fizetett hirdetéseidet.

Fontos például, hogy ne célozz meg túl felkapott kulcsszavakat, hiszen ezekért sok hirdető verseng, ami az árakat is megemeli. Ilyenkor fennáll a veszélye, hogy néhány óra alatt feléled teljes napi költségkeretedet, méghozzá anélkül, hogy új érdeklődőket szereznél.

Célzod meg inkább az úgynevezett long tail, kulcsszavakat, amelyek három vagy több szóból állnak – ezekre kevesebben licitálnak, így olcsóbbak, ráadásul az ezeken keresztül bevonzott felhasználók is sokkal konkrétabb szándékúak, tehát jobb eséllyel konvertálnak majd ügyfelekké.

Szánj időt az email marketingre

Ha szeretnéd több ügyfeledet is megtartani, és ezzel fellendíteni befektetéseid megtérülését, akkor az email marketinggel is megéri foglalkoznod. Az email egy nagyszerű eszköz az értékesítési tölcsér alsóbb szakaszaiban járó érdeklődők elérésére, és még a meglévő ügyfeleiddel kiépített kapcsolatot is megerősítheted vele, ha ügyesen használod.

A hasznos, értékes emailekkel további okokat adhatsz nekik, hogy szolgáltatásod előfizetői maradjanak, illetve emlékeztetheted őket a különleges ajánlatokra és egyéb fontos tudnivalókra is. Mindezt érdemes egy automatizált emailküldő rendszerrel intézni, különösen, ha több száz, vagy több ezer érdeklődőről és ügyfélről van szó.

Kínálj ingyenes próbaverziót szolgáltatásodból

Az ingyenes próbaverziók nagyszerű ösztönzők lehetnek azok számára, akik érdeklődnek ugyan szolgáltatásod iránt, de még nem biztosak benne, hogy megéri-e előfizetniük arra. Egy SaaS cégtől ez csupán minimális (vagy semmilyen) befektetést igényel, ami akár sokszorosan is megtérülhet.

Egy ingyenes próbaverzióval nagyszerűen demonstrálhatod ügyfeleid számára, hogy milyen előnyöket is kínál szoftvered, illetve, hogy milyen minőségű ügyfélszolgálatot biztosítasz nekik, ha bármire szükségük lenne.

Ha az érdeklődők végül úgy döntenek, hogy nem fizetnek elő szolgáltatásodra, küldhetsz nekik emailben egy rövid kérdőívet, hogy kiderítsd, mi ennek az oka, és hogy hogyan javíthatnál kínálatodon.