IPhone, OLED-tévé, laptop és hőszivattyús szárítógép: ezek voltak az Extreme Digital 2020-as Black Friday-ának első óráiban a legnagyobb forgalmat generáló termékek.

Az első öt óra adatai alapján az idei fekete péntek forgalma a járványhelyzet ellenére itthon több mint 40 százalékkal lesz nagyobb a tavalyinál – jelentős részben azért, mert egy-egy vásárló több terméket is a virtuális kosarába helyez.

Az Extreme Digital hetedik Black Friday-e 2020. november 13-án reggel 6 órakor indult, a kezdés pontos időpontjáról a hajnali órák alatt egy visszaszámláló óra formájában értesülhettek a látogatók.

Többet költenek a magyar vásárlók, mint tavaly

Az első 5 óra forgalmi adatai alapján az idei Black Friday forgalma több mint 40 százalékkal múlja majd felül a 2019-est, ami a járványhelyzet tükrében különösen nagy eredmény.

A növekedés egyik jelentős motorja, hogy egy tipikus vásárló több terméket is rendelt az edigital.hu-ról: idén tavalyhoz képest 21 százalékkal több felhasználó vásárolt a reggeli órákban, mint tavaly. Az idei vásárlók több mint 30 százalékkal több terméket rendeltek, és ugyanennyivel több pénzt hagytak a virtuális kasszánál.

Az első órák legnépszerűbb termékei

Idén az öt legnagyobb forgalmat generáló termékkategória a televízió, a mobiltelefon, a notebook, a szárítógép és a kávézás. Az első öt órában a legnagyobb bevételeket az egyik amerikai piackutató cég által a világ legnépszerűbb telefonjának kikiáltott iPhone 11 modellje generálta.

A bevételi adatok alapján ezüstérmes a Lenovo Ideapad laptopja, a bronzérem pedig a Beko gyártmányú hőszivattyús szárítógépnek jár. Az LG jelentősen leakciózott, 55 colos OLED-tévéje csak egy kevéssel maradt le a dobogóról a bevételi adatok alapján.

A top 15 termék között megtalálható még Bosch hőszivattyús szárítógép, számos Samsung A-sorozatú androidos okostelefon, Philips gyártmányú automata kávéfőzőgép, valamint több 50-55 centiméteres képátlójú Samsung okostévé, illetve az örök slágertermék, a Black & Decker akkumulátoros csavarhúzó.

A pandémia ellenére sokan választják a bolti átvételt

Bár a rendelések többségét kiszállítással adják fel a fekete pénteki vásárlók, egyelőre úgy tűnik, hogy a járványhelyzet kedvezőtlen alakulása ellenére is elég népszerű maradt a bolti átvétel, a rendelések 45 százalékát kérik így. A bolti átvétel biztonságosságáról az Extreme Digital az eladók és a vásárlók számára egyaránt kötelező maszkhasználat mellett az üzlethelyiségben tartózkodó emberek számának korlátozásával, és egyéb biztonsági intézkedésekkel gondoskodik.

Az online hiteligénylést leszámítva minden szokásos funkció elérhető november 13-án az edigital.hu-n, ugyanakkor utólagos, szaküzletben történő ügyintézés révén a hitelre való vásárlása is megoldható. Az Extreme Digital az idei fekete péntek során is minden tőle telhetőt megtesz a rendelések gyors és biztonságos kiszolgálásáért. Idén már a saját üzemeltetésű easybox csomagautomatákba is lehetséges lesz a kompakt méretű Black Friday-es rendelések teljesen érintésmentes átvétele: ezek jelenleg több mintegy ötven budapesti helyszínen működnek, számuk az év végéig eléri majd a százat.

Aki a lehető leggyorsabban szeretné átvenni a fekete pénteki rendelését, annak bolti átvételt érdemes választania, mert így 5 napon belüli garantáltan hozzáférhet a termékhez. Kis méretű csomagok esetén 1-8 napon belüli kiszállítást, nagy méretű csomagok esetén 1-10 napot vállal az Extreme Digital a fekete pénteki rendelésekre.