Egyelőre még csak zárt béta állapotú egy új videokonferencia-szolgáltatás, amelyre már csak azért is érdemes figyelni, mert a fejlesztői videojátékokat készítenek, s ennek megfelelően emberközelibb online találkozókat ígérnek.

A Tangle (gubanc, összekuszáltság) nevet kapta egy egyelőre még csak zárt béta állapotú videokonferencia-szolgáltatás, amelynek fejlesztői a Zoommal és a Microsoft Teamsszel versenyeznének. A rendszer mögött a még ismeretlen nevű Absurd Joy cég áll, amelynek alapítói azért nem annyira ismeretlenek. Alex Schwartz például társalapítója volt az Owlchemy nevű cégnek, a virtuális valóság játékok terén ugyancsak jó nevet szerzett Cy Wise pedig a vállalkozás felfuttatásában segített. Olyan játékok fűződnek a nevükhöz, mint a Job Simulator, a Rick and Morty: VR és a Vacation Simulator. A céget 2017-ben felvásárolta a Google.

A cégalapítók elégedetlenek voltak a jelenlegi virtuális platformokkal, és úgy döntöttek, az alapoktól kezdve újat fejlesztenek. Szakértői csapatot toboroztak, amelynek tagjai korábban cégeket vezettek, valamint tervezőket és programozókat vettek fel. Elkezdtek dolgozni néhány prototípuson, végül megszületett a mai Tangle.

A Unity játékmotoron alapuló rendszer felhasználói egy virtuális térben vannak a barátokkal, kollegákkal, körülöttük térben terjed a hang. Azonban a hangerő szabályozható, sőt a hang kikapcsolható, hogy titokban maradjon, miről folyik a csevegés. Egyéni irodák is vannak, és ezek ajtaja is bármikor becsukható, az iroda tulajdonosa lesz a találkozó házigazdája. Ha valaki nem érhető el, megjegyzés hagyható az „ajtaján”. Arra is lehetőség van, hogy a beszélgetéshez csatlakozók kamera által követett avatarként jelenjenek meg, így a privát szféra sem kerül veszélybe.

A rendszer támogatja a megosztott Google-dokumentumokat, a közös YouTube-ozást, a képernyők megosztását, a rajzeszközöket és a lézeres mutatókat, és még figyelemfelkeltő virtuális post-itek is elhelyezhetők.

A szolgáltatás, amelyet több kockázatitőke-befektető is finanszíroz (eddig 5,5 millió dollárral), jelenleg zárt bétaverzióban van, és az elmúlt nyolc hónapban több mint egy tucat kísérleti ügyfél használta. 2022 elején szeretnék széles körben bevezetni.