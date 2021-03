Az év legjobb sportszponzorációs projektjeit díjazó ESA Awards üzleti versenyén dobogós helyezést ért el a magyar fejlesztésű ’Seyu – Együtt a győzelemért!’ szurkolói képküldő alkalmazás.

A díjnyertes kampányban az angol Wasps rögbicsapat, valamint partnere, a Vodafone vett részt, akik az applikációnak köszönhetően sokkal közvetlenebb módon kapcsolódhattak szurkolóikhoz, és a járványügyi korlátozások ellenére is a helyszínen -virtuálisan- buzdíthatták kedvenceiket.

Európa legjobbjai között

Az Európai Szponzorációs Szövetség (ESA) minden évben egy nagyszabású díjátadó esemény keretein belül hirdeti ki az adott időszakban példamutatónak ítélt szakmai projektjeit. A brit szervezet szerte a kontinensen figyeli az iparág előremutató megoldásait, melyek közül 2020-ban egyértelműen a járványügyi helyzet ellenére is kiválóan teljesítő, kreatív projekteket részesítették előnyben.

A Seyu alkalmazása augusztusban debütált az Egyesült Királyság egyik legnépszerűbb rögbi klubjánál, a coventry-i székhelyű Wasps csapatánál. Az együttműködés során az applikáción keresztül beérkezett fotókat a Wasps óriáskivetítőjén, valamint a közvetítésben is jól látható LED falon jelenítették meg, egy új, virtuális élményt adva ezzel többezer, az otthonába kényszerült elhivatott szurkolónak. A kampány ideje alatt a megosztott szurkolói fotók több mint 1,4 millió megjelenést értek el a közösségi médiában, amivel a klub extra figyelmet és kézzelfogható üzleti értéket generált a projektet szponzoráló telekommunikációs partnerének.

Spanyolországban is felfigyeltek a megoldásra

A Magyarországon már több mint 200 eseményen bizonyított (Telekom Veszprém, MOL Fehérvár FC, Újpest FC, DVSC) cég a nemzetközi piacon is egyre aktívabb tevékenységet folytat. A most díjazott brit projekt mellett olyan partnerekkel működnek együtt, mint a spanyol Leganés, Celta Vigo, Real Valladolid és Real Sociedad csapata, valamint állandó az érdeklődés a többi európai topligában versenyző klubtól is.