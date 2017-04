Teszt: Fujitsu Lifebook U747 – A pehelysúlyú bajnok

Nagyon könnyű!

A Lifebook kétséget kizáróan az egyik legjobb a könnyű/hordozható munkaállomások között! Olyannyira könnyű a készülék, hogy bent az irodában kétségeink támadtak, hogy egyáltalán van e valami a lezárt ’Fujitsu Lifebook’ feliratú dobozban. Az 1.43 Kg-os súlyával és 19mm-es vastagságával minden további probléma nélkül elférhet szinte bármilyen kisebb táskában is, pehelysúlya azonban fordítottan arányos a benne rejlő lehetőségekkel és erővel!

Igazából lehet tudni, hogy efelé halad a világ (mármint a minél könnyebb és minél okosabb laptopok irányába), de teljesen más megtapasztalni egy ilyen készüléket szemtől szemben. A gyönyörű, vékony, lekerekített dizájn mellett a külső részeket felületük teszi igazán vonzóvá! A képernyő hátoldala matt műanyag, melynek gumiszerű tapintása felettébb elegáns külsőt biztosít a munkaállomásnak, illetve hasznos is az effajta tapadás, hiszen minden egyes felnyitásnál megtapasztalhatjuk, hogy nem csúszik ki a kezünkből egyszer sem.

Jó érzés ránézni!

Még lecsukott állapotban is melegséggel tölti el az ember szívét egy ilyen elegáns, vékony és ízléses kivitelezésű notebook. Olyan, amit az ember szívesen vesz elő bárhol, nem csak a magas szintű mobilitása miatt, hanem dizájnos külsője miatt is. Akármennyire is próbálunk ellenkezni az ilyesfajta külső megítélések ellen lássuk be, nagyon nagy mértékben számít. Az ember ma már nem szívesen kapja ki táskájából a robosztus, 4,5 kg-os, vastag, összekarcolt 5-6 éves gépét bármilyen szituációban. A szuper-könnyű alumínium/magnézium házba burkolt elegáns LifeBook-al ilyen kellemetlen helyzetbe soha nem fogunk kerülni, az garantált!

A képernyőt felnyitva sem okoz csalódást semmilyen részlet. A szinte teljes mértékben tükröződésmentes 14”-os Full HD lenyűgöző képminőséget biztosít! Az átlagosnál kisebb mérete sem tűnik fel emiatt, illetve kénytelenek vagyunk elfogadni, ha egy kisebb, könnyen hordozható gépet szeretnénk, annak egyszerűen nem tud nagyobb kijelzője lenni és ebben az esetben nincs is rá szükség.

Mint minden újonnan beérkező laptopon, először a billentyűzet háttérvilágítását kezdtem keresni a felnyitás utáni pillanatban, ez egyfajta sajátos érdeklődés a világító részek iránt. Először tapasztaltam notebooknál azt, hogy az F billentyűk és a hozzájuk tartozó funkciók felcserélődtek, tehát nem az F1, F2 a prioritás, hanem a gyorsfunkciók. Egy pillanatra összezavarodtam emiatt, de aztán leesett, hogy igazából ez pontosan így logikus, hiszen sokkal többször kell képernyő-fényerőt állítani, vagy hangerőt stb., mint az F12-őt megnyomni valami miatt.

Miután meglett a billentyűzet háttérvilágítás (fn+szóköz), gyorsan besötétítettem a helyiségben és egyből tapasztalható volt egy igazán letisztult, elegáns világítás. Nem vakító, nem tolakodó, egyszerűen vaksötétben láthatóvá teszi alulról a billentyűket, és semmilyen gondot nem okoz a gyors gépelés, minden tökéletesen látható. Kettő fényerősség közül választhatunk, illetve a háttérvilágítás kikapcsolása mellett is dönthetünk, természetesen környezettől függő a dolog.

A billentyűzet alsó része felé haladva természetesen megtaláljuk a piros dizájn-csíkot, mely a Fujitsu laptopok egyedi eleme, természetesen itt sem maradhatott ki! Ez is a megfelelő visszafogottsággal lett kezelve, szinte észre sem lehet venni, csak ha az ember tudja hol keresse!

Kellemes érintés, kellemes bevitel

A matt, jó nyomásponttal rendelkező billentyűkön kifejezetten jó érzés a gépelés, a billentyűk távolsága egymástól ismét jól el lett találva. Az első negatívum, ami szembeötlik az nem más, mint a touchpad, sajnos több szempontból is. Első érintésre az egész irányító felület ugyanolyan gumi érzetű matt, mint a gép fedlapja, ami oda kiváló, az ide már kevésbé, hiszen konkrétan ragad, még több óra használat után is. Dizájnként sem túl erős, hogy még mindig nem sikerült egy szintbe hozni a körülötte lévő felülettel (mondjuk ez ízlés kérdése, de stílusban nagyon eltér a többi szuper-modern elemtől). Amit személy szerint nehezen tolerálok, azok a hangos gombok. A touchpad alatti két „egérgomb” azonban még mindig hangosabban kattog, mint az 5-6 évvel ezelőtti notebookokon. Szerintem nem akkora probléma, ha nincs minden 1 felületbe hozva és nem minden érintős, de ha már fizikai gombot készít valaki az nagyon fontos, hogy minél halkabb legyen a teljes diszkréció érdekében (ráadásul a gép maga szinte teljesen néma).

A pozitívumokra visszatérve nagyon sokat dob a gépen az érintőképernyő. Bár eleinte voltak kétségeim, hogy igazából minek is, de mint kiderült ez a maradiságomból fakadt. Amint elkezdtem aktívan használni a laptopot, arra lettem figyelmes, hogy akarva akaratlanul odanyúlok a képernyőhöz, ha hirtelen eszembe jut valami, hiszen sokkalta természetesebb beviteli folyamat a képernyőn megérinteni valamit, mint egy másik eszközzel irányítani a nyilat, és azzal kattintani (többek közt a gyerekek ezért tudják olyan könnyedén kezelni a tableteket ugyebár). Emellett ezzel a hangos gomb nyomkodás kérdése is megoldódott, hiszen ha nem akarok zajongani, akkor megnyomom a képernyőn amit az egérgombbal nyomnék eredetileg.

Az érintésnél nem maradhat ki az ujjnyomat felismerő sem, ami lassan minden modern eszközre rákerül, ezzel eléggé bebiztosíthatjuk gépünket, bár minden ellen ez sem nyújt védelmet.

Csatlakozók, bemenetek, kimenetek

A lehetőségek tárháza elég szűkösre sikerült ezen a téren, természetesen ez is érthető a koncepció miatt. 2 db USB 3-mas portot és egy USB- Type C csatlakozót találunk eszközeink csatlakoztatására, egyszerűen el kell dönteni éppen mit szeretnénk nem lehet mindent egyszerre. Továbbá egy Displayport és egy VGA csatlakozó segít a külső egységekre való csatlakozásban. Ebbe a modellbe sajnos nem fért már bele a HDMI csatlakozó, amely véleményem szerint sokkal fontosabb lett volna, mint a VGA, de ez megoldható azzal, ha a gép nagytestvérét választjuk ehelyett. A mikrofon vonalszintű bemenet hiánya okozhat egyes felhasználóknak fennakadást, ezt egyszerűen el kell fogadni, ez a gép nem arra lett fejlesztve, hogy ilyesmiket csatlakoztassunk, ez egy ízig vérig business laptop és ezekre az igényekre lett megalkotva, a Skype konferenciához meg teljesen tökéletes a beépített mikrofon is, illetve a HD kamera ami szokásosan a képernyő tetején található. A fejhallgatónak meghagyták a jack kimenetet, ez sajnos még mindig megkerülhetetlen. Ezek mellett természetesen található SD-kártya olvasó, Ethernet csatlakozó és Smart Card olvasó is!

Belső értékek

Miután kiveséztük a külső, illetve látható tulajdonságokat, virtuálisan tekintsünk be a billentyűzet alá is. A gép normál munkavégzés közben teljesen zajtalan, maximum ha egyszerre megy videó és meg van nyitva 50 lapfül, akkor hallhatjuk a ventilátort egy kis ideig, de annak sincs vészesen erőszakos hangja. Az akkumulátor kb. 10 órán keresztül bírja töltés nélkül, ez természetesen legalacsonyabb fényerőnél és minimális használatnál érvényes, ha nem figyelünk oda akkor 3-4 óra körül van. A gyors boot-olást egy 256 GB-os SSD merevlemez segíti, ami teljesen problémamentesen, villámgyorsan végzi a dolgát. A gyorsasághoz még hozzájárul az Intel Core i5-7200U 2.5GHz-es processzor is, illetve a 8 GB DDR4 RAM. Ez az összeállítás brutálisan erős ahhoz képest, hogy egy ennyire mobilis eszközről beszélünk!

Végezetül

Összességében ez egy nagyszerű business laptop, ami könnyen hordozható, gyönyörű és elegáns megjelenésű, ami nem megy a belső értékek rovására. Méreteihez és mobilitásához képest egy erős gépet kapunk, ami tökéletesen ki tudja elégíteni akár egy komoly vállalkozó igényeit is, úgyhogy ha a Lifebook U747-et választjuk, nem fog csalódást okozni!

Specifikációk: