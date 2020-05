A válság „keltheti ki” a Beachegg strandszéfet

A tojásdad strandszéf, mely csak a hozzá tartozó speciális karkötő viselőjének enged betekintést, már jó pár helyen bizonyított itthon és a nagyvilágban.

A válság következtében pedig több okból is újra népszerű: nem csak mint használati tárgy, hanem befektetésként is!

Elsőre azt gondolhatjuk, hogy a befektetői pánik minden induló vállalkozásnak gondot okoz, de minden válságnak vannak nyertesei még az erősen megtépázott szektorokban is. Ezek olyan induló cégek, amelyek gyors, hatékony, és főleg digitalizált megoldást kínálnak egy problémára. Így nőtt óriássá az Airbnb, vagy az Uber is. Egy hónapnyi csend után így kelt újra életre a magyar fejlesztésű strandszéf, a Beachegg tőkegyűjtő kampánya is.

A strandbiztonság terén merőben új és innovatív koncepcióval előálló magyar Beachegg a Tőkeportálon indított kampányt.

„Másfél hónapja úgy tűnt, hogy leáll minden, megtorpantak a befektetések, de aztán kiderült, hogy a forintgyengülés, és a válságot kísérő jelenségek több más eleme is kedvez a Beachegg befektetésnek”

– nyilatkozta Bayer Péter a Beachegg egyik alapítója.

A részvénycélú közösségi finanszírozási kampány a Tőkeportál.hu oldalon indult. A kezdeti lendület a válság kitörésével megtörni látszott, de az alapítók most megint bizakodók. A Beachegg egy teljes egészében magyar fejlesztésű strandszéf, amely ötletes megoldásaival védi meg értékeinket. A tojásdad széfet (innen a neve is) a strandon kölcsönözhetjük, és egy karkötő segítségével nyithatjuk-zárhatjuk. A lezárt széf hangosan riaszt, ha elmozdítják a helyéről, egyúttal jelez a kölcsönző Beachegg őrének, és elektronikus úton folyamatos tájékoztatást küld saját helyzetéről, így könnyedén megtalálható.

Az eszköz fejlesztői több külföldi díjat nyertek, és több sikeres teszten vannak túl (Lupa tó, Szigligeti strand és Spanyolországban Malagán az Aquamijas vízipark). Jelenleg megrendelőkkel tárgyalnak, tömeggyártáshoz gyűjtenek tőkét és tulajdonostársakat a Tőkeportálon.

A beachegg befektetést vonzóvá teszi forint-euró árfolyam változása, hiszen a Beachegg költségei forintban keletkeznek, a célpiac azonban a világ legjobb strandjai.

„Eredeti terveink 330 forintos euró árfolyam mellett készültek, az azóta bekövetkezett változás csaknem 20 százalékkal növelte a várható profitot”

– vezet be a számításokba Szilágyi Imre, alapító.

A válság ráadásul nem borította fel a Beachegg bevezetés időrendjét sem, hiszen a gyártás tervezése zavartalanul folyik, ahogy a megrendelők felkutatása is. A szállításokat eleve a következő szezonra tervezték, amivel kapcsolatban már az elsődleges célpiacnak számító mediterrán strandok üzemeltetői is optimisták.

„A járvány rámutat a modell előnyeire is”

– hangsúlyozza Bayer Péter.

A Beachegget ugyanis a strandüzemeltetők veszik meg, bérleti díjat és a bérlések után jutalékot (szolgáltatási díjat) fizetnek, ami azt is jelenti, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos kockázatok elsősorban náluk csapódnak le, a központnak pedig folyamatosan növekvő állandó bevételt biztosít. A járvány ellenére május hónapban 4 hazai, 1 olasz és 1 spanyol disztribútori szándéknyilatkozatot kaptak.

„A következő két év a strandokon a látogatók bizalmának visszaszerzéséről szól majd. Ennek alapja a fogyasztói élmény lesz, amiben kiemelt szerepet játszik a biztonság. Ráadásul az idén kieső bevételek miatt az üzemeltetők kis költségvetésben gondolkoznak, ami kifejezetten a Beachegg mellett szól, hiszen – ellentétben a fix széfekkel – ez nem igényel komoly egyszeri beruházást, kényelmesebb a strandolóknak, és egy Beachegg flotta akár télen is üzemeltethető a déli féltekén.”

A részvénycélú közösségi finanszírozási kampány már csak rövid ideig elérhető.

Részletek a beachegg.biz és a tokeportal.hu/beachegg oldalakon.