A Boston Dynamics robotjai időről időre lenyűgözik az embereket (nemrég ki is próbáltunk egyet), de hiába láttunk már számos videót a különböző modellek akcióiról, a massachusettsi cég folyamatosan képes emelni a tétet.

A legfrissebb felvételeiken például az látható, ahogy két Atlas robot parkour mutatványokat hajt végre, először külön-külön, majd egymással szinkronban.

A gépek által bejárt pálya persze nem annyira extrém, mint az embertársaink által meghódított különböző (sokszor egészen életveszélyes) terepek, de még így is döbbenetes látni, ahogy a két robot magabiztosan mozog (nemcsak lépked, de ugrál) a különböző szinteket képviselő és esetenként nem is vízszintes platformokon – a videó végi bravúrt nem is akarjuk lelőlni.

Forrás: 24.hu