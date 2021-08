Lehetséges UFO-t észleltek kanadai légtérben

Két repülőgép – egy katonai és egy polgári – fedélzetéről is ugyanazt a különös jelenséget látták az utazók még 2021. július 30-án. A kanadai kormány légiközlekedési eseményeket rögzítő adatbázisába augusztus 11-én felkerült bejegyzés szerint a szemtanúk egy zöld színű, azonosítatlan repülő objektumra lettek figyelmesek a Szent Lőrinc-öböl felett, ami egyik pillanatról a másikra eltűnt a felhők között – írja a Vice News.

A beszámoló szerint az egyik repülőgép a kanadai légierő egyik gépe volt, amely az ontariói bázisról tartott Kölnbe, míg az utasszállító repülőgép a KLM Bostonból Amszterdamba tartó járata volt. A repülési adatokat elemző Steffan Watkins a két légi jármű adatai alapján kiderítette, hogy a katonai repülőgép az észlelés idején 300 métert emelkedett – vagy azért, hogy elkerülje azt, vagy azért, hogy közelebbről láthassák.

Oh, no biggie. One of the #RCAF #OpAEGIS flights, #CFC4003, and a KLM airliner #KLM618, saw a UFO in Canadian airspace. Cool cool cool. https://t.co/tEc1YBH2TB pic.twitter.com/jv5hHjJ7IQ

— Steffan Watkins 📡✈️ (@steffanwatkins) August 12, 2021