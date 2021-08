Lehet, hogy a földönkívüliek beszélnek hozzánk

A tudósok évtizedek óta, különféle módszerekkel próbálnak választ találni a kérdésre, vajon egyedül vagyunk-e az univerzumban. Egy új elmélet szerint lehet, hogy rosszul közelítettünk a témához.

Bonyolult, de mégis izgalmas feltételezéssel állt elő a kvantumfizika egyik kiemelkedő alakja, az Imperial College London professzora. Terry Rudolph a Vice cikke szerint lényegében azt vetette fel, hogy az univerzum egy óriási kommunikációs csatornaként működhet, amit földönkívüli életformák (ha vannak) régóta használhatnak. Tulajdonképpen úgy, mintha egy óriási csevegőprogramban lennének.

Az elmélet alapját a kvantumfizika és a kvantuminternet adja. Rudolph maga elmélyült kutatója a témának, emellett társalapítója a PsiQuantum nevű startupnak. A cég skálázható, fotonikus kvantumszámítógép építésén dolgozik. Ez utóbbi nagyon hasonló a Google és az Intel alkalmazott kvantumeszközökhöz, de Rudolphék találmánya elsősorban fényt használ az ion-alapú rendszer helyett.

A kutató szerint ez a fajta felépítés még előnyösebb is, mint a hagyományos, ráadásul, mint egy új kutatásban levezette, akár távoli adatküldésre is felhasználható. Rudolph mindebből azt valószínűsíti, hogy a rendszer alkalmas lehet egy foton-alapú kvantuminternet kiépítésére, erre pedig (ha vannak) a nálunk fejlettebb civilizációk is rájöhettek.

A tudós ugyanakkor nem tartja valószínűnek, hogy az emberiség valaha is belehallgathatna egy ilyen kommunikációs adatfolyamba (feltéve, hogy zajlik ilyesmi), aminek épp a kvantumszámítógép, illetve az általa nyújtott internet biztonságossága az oka. A kvantumrészecskék ugyanis a legkisebb változás hatására is képesek megváltoztatni az alakjukat, illetve végeredményben az általuk hordozott információt.