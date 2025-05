Az európai fogyasztóknak is elhozza a szabadság érzését a Schneider Electric új, hordozható áramforrása

Túrázás, kempingezés, a lakott területektől távol eső helyeken történő munkavégzés során is ideális megoldást jelent az energiaellátás biztosítására a Schneider Electric új, hordozható áramforrása.

A most már az európai fogyasztók számára is elérhető, kompakt kivitelű, könnyű Schneider OffGrid hosszú akkumulátoros üzemidőt kínál, számos csatlakozási lehetőségének köszönhetően pedig eszközök széles körével használható.

Folyamatos internetkapcsolat, a különböző elektromos berendezések, kisgépek nyújtotta kényelem biztosítása az otthontól távol is – napjainkban, főleg az újabb generációk tagjai körében már általánosnak tekinthetők ezek az elvárások. Legyen szó akár egy hosszabb túráról, kempingezésről, barkácsolásról a hétvégi telken vagy digitális nomádként végzett munkáról, számos olyan helyzet akadhat, amikor akkor is szükségünk van megbízható áramellátásra, ha otthonunktól távol vagyunk. A Schneider Electric az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat új, hordozható áramforrása, amely már az európai felhasználók számára is elérhető, ezt a lehetőséget kínálja a fogyasztóknak.

A kompakt kivitelű, könnyű Schneider OffGrid a lakott területektől távol is biztosítja az áramellátást egy olyan korban, amikor a mindennapi élethez és a szabadtéri kalandokhoz egyaránt elengedhetetlen az elektromos áram. Az új berendezés támogatja a különböző modern életstílusokat, beleértve a digitális alkotókat, a barkácsolókat és a távolról dolgozó szakembereket – biztosítva a kreatív eszközökhöz, például kamerákhoz és drónokhoz, valamint a közösségi médiában történő posztoláshoz és a blogoláshoz szükséges energiát, így akár útközben is megörökíthetők és megoszthatók új élmények.

Hosszú élettartamú, újratölthető akkumulátorával a prémium kategóriát képviselő hordozható áramforrás képes a telefonok, laptopok, fényképezőgépek és kisgépek üzemben tartására, akár a villamos hálózattól távol, vagy olyan helyeken, ahol tartalék energiaforrásra van szükség. A Schneider OffGrid a töltésre használható csatlakozók széles választékával rendelkezik –- köztük autós, USB-A, USB-C, váltóáramú és egyenáramú csatlakozókkal, illetve vezeték nélküli töltési lehetőséggel –, ezáltal gyakorlatilag bármilyen mobileszköz vagy kisgép áramellátására alkalmas.

„Akár túrázik, akár kempingezik, vagy vészhelyzetben van szüksége áramra, a Schneider OffGrid áramot biztosít eszközei számára, bárhol is tartózkodik, így biztosítva, hogy az élet mindennapi tevékenységei és kalandjai zavartalanok legyenek”

– mondta el David Mann, a Schneider Electric „Secure Power Europe” üzletágának kategóriamenedzsment igazgatója.

Ráadásul a Schneider Electric hordozható áramforrása kompatibilis napelemeken keresztül is feltölthető, ezáltal ideális energiaforrás a kültéri és mindennapi használatra. A széles körű töltési lehetőségek mellett a Schneider OffGrid további előnye, hogy csendesen és tisztán működik, ami a hagyományos generátorok vonzó alternatívájává teszi.

A Corporate Knights által idén már második alkalommal a világ legfenntarthatóbban működő vállalatának választott Schneider Electric új berendezése esetén is kiemelt figyelmet fordított a klímabarát megoldásokra. A Schneider OffGrid 60 százalékban újrahasznosított műanyagból áll, kartonpapírból készült doboza pedig teljes mértékben újrahasznosítható. Energiahatékony kialakítása segít abban, hogy áramot spóroljunk, az öko-üzemmódban elérhető automatikus kikapcsolási funkció pedig meghosszabbítja a hordozható áramforrás élettartamát.

