A Samsung Galaxy Tab S9 FE és a Galaxy Buds FE még több felhasználónak nyújt kiemelkedő funkciókat

A Samsung az új, Galaxy Tab S9 FE és Galaxy Buds FE készülékekkel bővíti a Samsung Galaxy ökoszisztéma FE sorozatát.

Az ikonikus és tartós kialakításukról, élvonalbeli kamerafunkcióikról és hangminőségükről, erős teljesítményükről ismert készülékek az FE széria történetének legnagyszerűbb felhasználói élményét hozzák el. Az új FE eszközök kiváló lehetőséget teremtenek mindazoknak, akik közelebbről is megismerkednének a Galaxy-család csúcskészülékeivel.

„Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy forradalmi eszközeinkkel minden felhasználónk részére az életstílusához igazodó, egyedi mobilélményt kínáljunk – nyilatkozta TM Roh, a Samsung MX (Mobile eXperience) üzletágának vezetője és elnöke. – Az új FE készülékeinket népszerű funkciókkal láttuk el, amelyekkel akár önmagukban, akár a csatlakoztatott ökoszisztéma tagjaként is megállják a helyüket, hogy a felhasználók hatékonyan végezhessék feladataikat és szabadon fedezhessék fel a bennük rejlő kreativitást.”

Galaxy Tab S9 FE és Tab S9 FE+: Nagyképernyős megjelenítés, IP68 minősítésű strapabíró kialakítás és a kreativitást és hatékonyságot ösztönző S Pen

A Galaxy Tab S9 FE és Tab S9 FE+ a nap szinte bármely pillanatában készen áll, ha megszáll az ihlet: a készülékek minőségi szórakozást kínálnak, önkifejezésre buzdítják a felhasználókat és hatékony alkotói felületet biztosítanak számukra. A két hordozható és nagyteljesítményű tablettel még több felhasználó tapasztalhatja meg a Galaxy Tab S termékcsalád sokoldalúságát. A digitális alkotók, vállalkozók, elfoglalt diákok, művészek, gamerek és még sokan mások felfedezhetik és megvalósíthatják a bennük rejlő lehetőségeket, ráadásul a korábbi FE szériához képest továbbfejlesztett készüléksebességgel és még jobb teljesítménnyel.

A készülékek mind otthon, a munkahelyen vagy akár a szabadban is magával ragadó, gyors válaszidejű nézői és alkotói felületet biztosítanak a felhasználók számára. A Galaxy Tab S9 FE 10,9 colos és a Galaxy Tab S9 FE+ 12,4 colos kijelzője akár 90 Hz-es automatikus képfrissítésre képes. A Képfeljavító a szín és a kontraszt optimalizálásával kültéri környezetben is láthatóbb felületet biztosít, különösen a képernyő sötét területein, így a napfény sem zavarja a használatot. A legújabb Galaxy Tab S9 sorozathoz hasonlóan a Tab S9 FE és a Tab S9 FE+ is IP68 tanúsítványt kapott, vagyis a fokozottan strapabíró eszközök útközben is biztonságban vannak. A Tab S9 FE+ a hosszú élettartamú akkumulátornak köszönhetően akár 20 órányi videólejátszásra képes egy feltöltést követően, így a munka után még a szórakozás is belefér, töltés nélkül.

A dobozban megtalálható az IP68 minősítésű S Pen is, amellyel a felhasználók könnyedén rajzolhatnak vagy feljegyezhetik ötleteiket. A Galaxy Tab S9 sorozathoz hasonlóan a Tab S9 FE és Tab S9 FE+ is a kreatív alkalmazások széles választékát kínálja, így például a közkedvelt Goodnotes, a Lumafusion, a Clip Studio Paint vagy egyéb applikációkat. Könnyedén megőrizhetőek az órai jegyzetek, a vázlatok, a videók és egyéb dokumentumok az akár kétszeres tárolási kapacitásnak köszönhetően, ami a microSD-kártyával akár 1 TB-ra bővíthető.

A Galaxy Tab S9 FE Menta, Ezüst és Szürke, a Tab S9 FE+ pedig Ezüst és Szürke színekben érhető el.

Galaxy Buds FE: kifinomult hangzás, hatékony aktív zajszűrés és ergonomikus kialakítás a kiváló audioélményért

A Galaxy Buds FE által még több felhasználó ismerheti meg a Samsung élvonalbeli hangélményét. Az erőteljes basszus mély és részletgazdag hangzást kínál, így mindenki olyan formában élvezheti a zenét, ahogyan azt az alkotó elképzelte, míg az erőteljes aktív zajszűrés (ANC) és a Környezeti hang funkciók segítenek kizárni a külvilág zajait, ha éppen arra van szükségünk. A továbbfejlesztett, három hangsugárzós rendszer úgy terjeszti a hangot, hogy az MI-alapú Deep Neutral Network funkció a tisztább hívások érdekében szétválasztja az emberi hangot a nem kívánatos háttérzajoktól.

A Galaxy Buds FE a Buds történetének eddigi leghosszabb akkumulátor-üzemidejével rendelkezik, a felhasználók a fülhallgatón önmagában 8,5 órán, a töltőtokkal együtt pedig akár 30 órán keresztül hallgatnak folyamatosan tartalmakat. Amennyiben bekapcsolják az Aktív zajszűrés funkciót, 6 órán, töltőtokkal pedig 21 órán keresztül élvezhetik folyamatosan kedvenc zenéiket vagy az egyéb tartalmakat. A Galaxy Buds FE készüléket a Buds széria egyedi és ergonomikus kialakítása ihlette, a fülhallgatót a vállalat úgy tervezte, hogy az több órán keresztül is kényelmes maradjon a viselője számára. Az eszköz három különböző fülpárnával és két különböző szárnyvéggel kapható, hogy még jobban megfeleljen a felhasználók különböző igényeinek.

A Galaxy Buds FE két modern, Szürke és Fehér színben kapható.

Zökkenőmentesen összekapcsolható Galaxy ökoszisztéma

Az új FE készülékekkel a felhasználók még könnyebben megismerhetik az összekapcsolható Galaxy ökoszisztémában rejlő lehetőségeket. A Multivezérlés funkcióval még hatékonyabbak lehetnek, mivel könnyedén mozgathatják a tartalmakat több Galaxy készülék között, így például okostelefonok és tabletek között a másolás és beillesztés vagy a „húzd és ejtsd” műveletekkel. Amennyiben kreatívan és hatékonyan szeretnének alkotni, a Gyorsmegosztás funkcióval egyszerűen vihetnek át videókat vagy képeket okostelefonról tabletre.

A Galaxy Buds FE a szórakoztatás terén sem hagyja cserben a felhasználókat. Az Auto Switch funkció okosan, manuális beállítások nélkül, a használat alapján választja ki a hangot az okostelefon, a tablet, sőt az óra és a tévé között is, a SmartThings Find pedig segít az elkallódott Buds megtalálásában, és jelzést küld, ha ott felejtették valahol.

Ezek az eszközök és a változatos csatlakozási lehetőségek is jól mutatják a Samsung elkötelezettségét a biztonság és a személyes adatok védelme iránt. A Galaxy Tab S9 FE széria biztonságát a Samsung Knox támogatja, vagyis a bizalmas információkat a védelmi rendszer alapértelmezetten így kezeli.

Gondos tervezés, tudatosabb életmód

A Samsung legújabb FE készülékei gyarapítják a vállalat legutóbbi, céltudatos újításainak sorát, amelyekkel a tudatosabb életmód jegyében bővíti az ökoszisztémát.

A Galaxy Tab S9 FE széria újrahasznosított anyagokat is tartalmaz. Egyes belső és külső alkatrészek felhasználás előtti, újrahasznosított alumíniumból, valamint felhasználás utáni, újrahasznosított műanyagból készültek.

Az új Galaxy Tab S9 FE tartósságát a négygenerációs operációs rendszerfrissítés és az ötéves biztonsági frissítés biztosítja.

Elérhetőség

A Galaxy Tab S9 FE széria és a Galaxy Buds FE fülhallgató október 11-től érhető el Magyarországon.

A Tab S9 FE tabletről további információ érhető el a Samsung weboldalán: www.samsung.com/galaxy-tab.

A Galaxy Buds FE fülhallgatóról további információ érhető el a Samsung weboldalán: www.samsung.com/galaxy-buds/.

