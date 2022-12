A felhasználók monitorok felé támasztott igényei igen változatosak lehetnek az ergonómia és a felhasználói élmény szempontjából is.

A hagyományos monitorállványok megfelelő beállítása gyakran problémás és időigényes folyamat, pedig a megfelelő magasságban és szögben elhelyezett képernyővel vagy képernyőkkel jelentősen javítható a felhasználó munkavégzés közbeni testtartása, ez pedig a hatékonysága mellett hosszabb távon a jóllétére is pozitív hatással lehet.

Felhasználói és szoftveres igények

Számos munkakörben elősegíti a hatékonyságot, ha több futó programot vagy az éppen használt szoftver minél több elemét egyidejűleg látják a felhasználók, ezekhez pedig kényelmesen és gyorsan hozzáférnek – ilyenkor a legkézenfekvőbb megoldás egy második képernyő használata. Gyakran felmerülő probléma, hogy a második számítógéphez kapcsolt monitort a felhasználók nem tudják ideális pozícióban elhelyezni: a legtöbb állvánnyal a monitort csak egy vagy két irányban lehet mozgatni és a be- és átállítás folyamata is problémás. Az íróasztalon pedig korlátozott mennyiségű hely áll a rendelkezésünkre, aminek a jelentős részét egy – vagy adott esetben két – monitorállvány el is foglalja.

Az egyes munkához használt szoftverek között vizuális kiterjeszthetőség tekintetében is különbség van abból a szempontból, hogy függőleges vagy inkább vízszintes elrendezésben láthatjuk és érhetjük el könnyebben a használt felület egyes elemeit – ebbe persze beleszólhatnak az egyéni preferenciák és megszokások is. Az LG – immáron hazánkban is elérhető – kifejezetten komplex munkavégzésre tervezett Ergo Dual monitorpárja a hozzá tartozó különleges állvánnyal teljes rugalmasságot garantál a használat során: a két kijelző egymástól függetlenül mozgatható és elhelyezhető szinte bármilyen pozícióban és elrendezésben.

A monitorpárhoz tartozó különleges Dual Ergo állvány a csoportos kreatív és egyéb kooperatív munkafolyamatok hatékonyságát is segítheti: a képernyők mindkét irányban 335 fokos szögben elforgathatóak, így az asztal körül ülők számára is könnyedén láthatóvá tehetjük, ami a képernyőkön megjelenik. Az állvány könnyedén és biztonságosan, egy speciális talppal rögzíthető az íróasztalhoz, a vezetékek pedig a váz belsejében elvezethetőek, ezzel jelentős helyet tehetünk szabaddá az íróasztalon.

Komfort és hatékonyság

A munkavégzés közbeni komfortérzetünket befolyásoló tényezők jelentős részét jellemzően nem is érzékeljük, pedig ezek a teljesítményünk mellett hatással lehetnek az egészségünkre is. Ilyen például a nem megfelelő testtartás, ami például hát- és nyaki fájdalmakat, vagy egyéb egészségügyi problémákat okozhat, valamint akár hosszan tartó, beszűkült légzés is lehet a velejárója. Ezeknek a tényezőknek egyenes következménye lehet a koncentráció, a teljesítmény és az általános jóllét romlása.

Munkaállomásunk elrendezésekor éppen ezért fontos odafigyelniük a kijelző vagy kijelzők megfelelő elhelyezésére, ugyanis ez jelentősen meghatározza a munkavégzés közbeni testhelyzetünket. A monitorpárhoz tartozó Ergo Dual monitortalp lényege, hogy a kijelzőt bármilyen pozícióban elhelyezhetjük magunk előtt: az állvánnyal a monitor magasságát, távolságát, dőlésszögét és forgatási szögét is kényelmesen szabályozhatjuk, így a képernyőt az asztal fölött szinte bármilyen pozícióban rögzíthetjük. A személyre szabható beállítási lehetőségekkel egészségesebb testtartás érhető el munkavégzés közben, ez pedig rövid és hosszú távon is jelentős pozitív hatással lehet a teljesítményünkre.