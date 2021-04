Mit kell tudnia 2021-ben egy jó vezeték nélküli fülhallgatónak?

Nem lehet okuk panaszra azoknak, akik vezeték nélküli fülhallgatót szeretnének vásárolni maguknak 2021-ben, hiszen a piac tele van jobbnál-jobb termékekkel, melyek a legkülönfélébb tudással, illetve lehetőségekkel kecsegtetnek.

Éppen emiatt azonban sokan elbizonytalanodnak, ha meglátják a rengeteg terméket, illetve a kapcsolódó technikai specifikációkat, hiszen nehéz kiigazodni az információrengetegben. A Teszt Plussz magazin nagy vezeték nélküli fülhallgató tesztjének segítségével azonban most összegyűjtöttük azokat az alapvető funkciókat, amivel egy ilyen eszköznek 2021-ben mindenképpen rendelkeznie kell.

Kiváló hangminőség

Egy vezeték nélküli fülhallgató kapcsán a legfontosabb tulajdonságok egyike alighanem a hangzás, a hangminőség, hiszen mindenki azért vesz magának ilyen eszközt, hogy a legjobb tulajdonságok mellett tudjon zenét hallgatni, telefonálni és így tovább. Nyilván ez a sajátosság rendkívül szubjektív, hiszen míg egy termék esetében valakinek éppen optimális a hangzás, illetve a hangszín, addig másnak sok lehet a basszus, vagy a középtartomány.

Emiatt ezen a ponton érdemes lehet a bevált márkák termékei között válogatni – ha tehát tetszett korábban egy fülhallgató, akkor bizonyára az adott gyártó újabb eszközei sem okoznak majd nagy csalódást. Fontos lehet elolvasni továbbá a kapcsolódó teszteket a szimpatikus modellekről, hiszen amennyiben egy terméket sokan dicsérnek, egészségesnek nevezik az általa kínált hangképet, akkor az bizonyára a gyakorlatban sem vall kudarcot.

Megfelelő kialakítás

Semmiképpen sem szubjektív megítélés kérdése azonban a vezeték nélküli fülhallgató kialakításának kérdése, sokkal inkább testi adottság, hogy ki és milyen hallójárattal rendelkezik. Szerencsére 2021-ben a gyártók már nem szúrják ki a vásárlók szemét egyetlen szilikon fülbetéttel, hanem cserélhető megoldásokat, eltérő méretkategóriákat kínálnak az adott termékhez, hogy mindenki megtalálhassa a saját füléhez passzoló változatot.

Emiatt érdemes olyan terméket választani, ami ezen a téren nem egyetlen alternatívát nyújt, hanem különböző méretű, keménységű és puhaságú szilikon füldugót biztosít számunkra. Ezen felül érdemes figyelembe venni azt is, ha a vezeték nélküli fülhallgatót sportoláshoz használnánk, hiszen ehhez ma már léteznek fülpánttal ellátott termékek, melyek még intenzív mozgásformák során is magabiztosan megtartják a fülben a kis hangszórókat.

Zajszűrés

Sokan nem törődnek a zajszűrés fontosságával egy vezeték nélküli fülhallgató kapcsán, pedig majdnem fontosabb kérdéskör, mint a hangminőség. Ennek az oka nem más, minthogy az ilyen típusú termékeket jellemzően olyan közegben használjuk, ahol folyamatos és jelentős zajhatás érhet minket kívülről. Amennyiben a fülhallgató nem rendelkezik megfelelő zajszűréssel, akkor az drasztikusan ronthatja a hangminőséget, miközben nem tudjuk majd megfelelő körülmények között élvezni sem a zenét, sem a telefonhívásokat.

Rengeteg vezeték nélküli fülhallgató kínál egyszerű passzív zajszűrő megoldásokat, de a leghatásosabbak mindenképpen az aktív technológiára épülő alternatívák. Ezek még 2021-ben is csak a drágább modellekben találhatók meg, azonban érdemes kipróbálni őket, ha lehetőségünk van rá, hiszen elképesztő összhatást nyújtanak ezen a téren. Működési elvük, hogy a fülben olyan frekvenciájú zajt generálnak, mely gyakorlatilag kioltja, megszünteti a külső hangzavart, amitől közel olyan összhatás várhat ránk, mintha egy zárt szobában ülve hallgatnánk a zenét.

Üzemidő és töltőtok

Mivel hordozható eszközről van szó, a vezeték nélküli fülhallgató kapcsán mindenképpen foglalkoznunk kell az üzemidő kérdésével is, ha ilyen eszköz vásárlása előtt állunk. Lényeges kérdéskör ezen a téren, hogy mikor és mennyi ideig használnánk a mindennapokban a terméket. Egyáltalán nem mindegy ugyanis, hogy a 8 órás műszakot kell kibírnia mellettünk, vagy minden nap csak egy félórás utazás során lesz a társunk.

Amennyiben tartós használatra tervezzük, tehát naponta 6-8 órát is a fülünkben kell szolgálnia, akkor olyan modellek közül válogassunk, melyek képesek egyetlen töltéssel elérni ezt a teljesítményt. Amennyiben ennél is többre van szükségünk, érdemes lehet olyan vezeték nélküli fülhallgatókat választani magunknak, melyek töltőtokkal rendelkeznek. Ezek nemcsak az eszköz biztonságos szállítását teszik lehetővé, hanem azt is, hogy szükség esetén a fülhallgató energiát tudjon átvenni belőlük, ami alaposan kitolhatja majd az üzemidőt.

Vízállóság

Hogy miért fontos a vízállóság egy vezeték nélküli fülhallgató kapcsán? Sokan nem gondolnak rá, pedig nagyon lényeges szempont a választáskor, különösen abban az esetben, ha a nagy nyári melegben, illetve edzések közben is rendszeresen használnánk a leendő terméket. Ilyenkor ugyanis a fejbőrünk és a fülünk hajlamos nagy mennyiségű verejtéket termelni, ami normál esetben kárt tehet egy ilyen eszközben.

Kivéve abban az esetben, ha vízálló kialakítással látta el a gyártója. Szerencsére 2021-ben a legtöbb vezeték nélküli fülhallgatót ilyen védelemmel alakították ki, de azért még mindig vannak olyan típusok, melyeknél hiányzik a funkciók közül. Emiatt érdemes lehet odafigyelni rá, mert sok esetben okozhat gondot a verejtékből fakadó meghibásodás egy ilyen eszköz esetén.

Irányíthatóság

Végül, de nem utolsó sorban nagyon lényeges pont a vezeték nélküli fülhallgató kiválasztásakor az irányíthatóság kérdésköre. Nagyon sok gyártó alkalmaz már érintőpaneleket vagy gombokat az aprócska füldugókon, melyek rendkívüli mértékben megkönnyíthetik a használatot. Ezen a téren érdemes olyat választani magunknak, ami rendelkezik egy hangerőszabályozóval, hiszen amennyiben nem rádiót hallgatunk, könnyen előfordulhatnak drasztikus hangerőingadozások az egyes dalok között.

Hogy ilyenkor – esetleg a dalok szüneteltetésekor – ne kelljen elővenni mindig a telefont, nagyon megkönnyítheti a dolgunkat, ha csak hozzá kell érnünk a fülhallgató szárához, és máris csökkentjük vagy növeljük a hangerőt, esetleg megállítjuk a lejátszást.