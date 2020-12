A Szilícium-völgy egyik legnagyobb startup guruját hozza virtuálisan Magyarországra a Founder Institue

A Founder Institute budapesti irodanyitását rögtön várakozáson felüli érdeklődés övezte: a szeptemberben útjára indított online webinársorozaton több száz érdeklődő vett eddig részt.

A Szilícium-völgyből indult nemzetközi akcelerátor december 15-én az év csúcspontjával készül: virtuális találkozásra invitál a Founder Institute alapítójával, Adeo Rossi-val. Az amerikai CEO mellett öt elismert startup szakértő várja a részvevőket, akik olyan szaktekintélyekkel is beszélgethetnek, mint Biás Csongor, a Startup Hungary ügyvezető igazgatója, Langmár Péter, a Green Fox Academy társalapítója, Oszkó Péter, az Oxo Holdings ügyvezetője, vagy Pereczes János, az MKB Bank Fintechlab ügyvezető igazgatója. Az év végi online esemény a budapesti Founder Institute februárban induló, 14 hetes intenzív programját vezeti fel.

A Founder Institute számára nem újkeletű a válsághelyzetben való működés, hiszen a létrejöttére is a 2009-es világválság idején került sor. A COVID-19 évében is profin és azonnal reagált a beszűkülő kommunikációs lehetőségekre, és zökkenőmentesen át is hangolta mind a folyamatban lévő, mind a meghirdetett kurzusait az online platformra – világszerte több mint 200 városban. Abban, hogy a képzéseket az interneten keresztül kell folytatni, a Founder Institute új lehetőségeket lát, hiszen így azok is hozzáférhetnek az oktatási anyagokhoz, akik távolabbi területeken élnek. Ezen felbuzdulva hirdették meg a 2021. február 9-én induló intenzív online kurzust is, amelyre bárki jelentkezhet, aki tervezi, vagy már aktívan építi vállalkozását.

A 14 hetes képzés fontos előhangolása és az idei év legnagyobb durranása az a december 15-i online találkozó, amelyen maga a Founder Institute alapítója és ügyvezetője, Adeo Rossi is részt vesz. Nemcsak ő válaszol azonban az előzetesen küldött kérdésekre, hanem a vállalkozásépítés és a startup-világ hazai szakértőinek egész gárdája is megosztja gondolatait: köztük lesz Oszkó Péter, az Oxo Holdings ügyvezetője, Biás Csongor, a Startup Hungary igazgatója, Langmár Péter, a Green Fox Academy társalapítója, Pereczes János, az MKB Bank Fintechlab ügyvezető igazgatója, és Kölkedi Krisztián, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöki tanácsadója.

Az ’Ask me Anything about Startups’ című virtuális találkozóra beküldött kérdésekre többek között a tőkefinanszírozás, a vállalkozásindítás, a projektmenedzsment, és a nemzetközi piacra lépés témaköreiben felelnek majd a startup guruk.

Az online esemény Facebook-on és LinkedIn-en is követhető. A kérdéseket természetesen élőben is feltehetik az érdeklődők, a válaszadás nagyobb esélyéért azonban javasolt előzetesen elküldeni azokat a budapest.admin@fichapter.com e-mail címre decemberi 13-i határidővel.

Szeptember óta online események sorát valósította meg a budapesti Founder Institute

2020 szeptemberében a világszerte 200 központtal rendelkező Founder Institute megnyitotta budapesti képviseleti irodáját is. A tudásátadásért és a vállalkozói kultúra fejlesztéséért dolgozó magyarországi központot három startup nagyágyú vezeti: Bohner Tamás (Drukka Startup Studio, Intellitext Akcelerator), Horváth Balázs (Startup Grind Budapest), és Ivánka Iván (Ivanka Group).

A magyarországi Founder Institute az indulás óta eltelt három hónapban rögtön egy hatalmas érdeklődéstől kísért, átfogó online eseménysorozat keretében járta körül a legkülönbözőbb témákat, amelyek a startupok életében kulcsfontossággal bírnak. A több száz résztvevő többek között a finanszírozási formákról vagy a globális startup-indításról hallhatott budapesti nagyágyúktól, de kaptak kimondottan a saját ötletükre, vállalkozásukra vonatkozó útmutatásokat is. A 2020-as év csúcspontjának tekinthető december 15-i virtuális találkozóra már most hatalmas az érdeklődés, ahogy a februárban induló első akcelerátor programra is már több tucat startup jelentkezett.

A Founder Institute évtizedes fennállása alatt több ezer vállalkozó álmainak és terveinek adott sikerre vivő lendületet. Mentorprogramjaiban több mint 50 neves szakemberrel találkozhatnak az induló vállalkozások, nemzetközi üzleti kapcsolatrendszere pedig 14 ezer befektetőt számol. A világ leggyorsabban növekvő startup cégeinek vezetői a Founder Institute segítségével vittek keresztül tőkebevonást, toboroztak csapatokat, szereztek befektetőket, vagy építették fel terméküket. Mindezek után érthető, hogy az akcelerátor program a legnagyobb márkákkal dolgozik együtt.