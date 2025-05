Valódi megoldás a virtuális gépekkel járó nehézségekre

Akár 35 százalékkal alacsonyabb IT-költségek és 27 százalékkal kevesebb szerver – az IDC adatai alapján ekkora megtakarítást érhetnek el a vállalatok a virtualizáció modernizálásával. A SUSE szakértői szerint a cégeknek érdemes olyan megoldásokat választaniuk, amelyek segítségével egyetlen platformon kezelhetik a konténereket és a virtuális gépeket. Ez az egységesített megközelítés nemcsak az üzemeltetést egyszerűsíti, hanem jelentős pénzügyi előnyt is kínál a hibrid környezetben működő szervezetek számára.

Az elmúlt években egyre összetettebbé váltak a cégek IT-infrastruktúrái, mivel a hibrid felhőkörnyezetek elterjedése új kihívásokat hozott. A szervezetek számos platformon futtatnak kritikus fontosságú szolgáltatásokat párhuzamosan, beleértve a saját adatközpontjaikat, a nyilvános és privát felhőt, a peremhálózatokat, valamint hagyományos virtuális gépeket és modern konténeres megoldásokat. A különböző platformok közötti egyensúly fenntartásához olyan átgondolt és összehangolt menedzsmentre van szükség, amely rövid és hosszú távon egyaránt segíti a kihívások kezelését.

Nem VM-nek való vidék… vagy mégis?

Amikor a virtualizált környezetek hosszú távú kezeléséről van szó, érdemes számolni a virtuális gépekkel is. Bár egyes szakértők szerint a konténerizáció gyors térnyerése a hagyományos virtualizáció visszaszorulásához vezet, több olyan szcenárió is létezik, ahol a VM-ek továbbra is megkerülhetetlenek.

Számos legacy alkalmazás például nem alakítható át úgy, hogy konténeres környezetben is működőképes legyen. Emellett a nyilvános felhőkben is gyakran futnak virtuális gépeken a konténerek, mivel ez biztosítja a megfelelő elszigetelést a több bérlős rendszerekben. A vállalatok emellett sok esetben használnak hibrid alkalmazásarchitektúrákat is, ahol például az adatbázis egy VM-en, míg a felhasználói felület konténerben működik.

Közös nevező, alacsonyabb költségek

A virtuális gépek kezelésére szolgáló megoldások kínálata ma már korlátozott, miközben a hozzájuk kapcsolódó licencelési és üzemeltetési költségek folyamatosan emelkednek. Ez különösen érzékenyen érinti azokat a vállalatokat, amelyek hibrid környezetben működnek, és egyszerre kell menedzselniük konténereket és VM-eket.

Erre a kihívásra kínál megoldást az integráltan használható SUSE Rancher Prime és a SUSE Virtualization. A két termék együtt lehetővé teszi, hogy a szervezetek a Kubernetes ökoszisztémán belül, egyetlen kezelőfelületről felügyeljék mind a konténeres, mind a virtualizált környezeteket. Ennek köszönhetően kifejezetten hatékony stratégia a virtualizációval kapcsolatos költségek csökkentésére, ha a vállalatok az új, konténerizált környezetekben már nem a korábbi, hagyományos virtualizációs szoftverre bízzák a virtuális gépek felügyeletét, hanem a SUSE Rancherrel integrált SUSE Virtualization eszközre.

Kifizetődő üzleti előny

A költségoptimalizálási potenciál kiemelkedő: az IDC elemzése szerint az Egyesült Államokban működő nagyvállalatok esetében éves szinten mintegy 3,4 millió dollár megtakarítást jelenthet a SUSE megoldásainak alkalmazása. Ez az összeg több forrásból adódik össze: az IT-csapatok hatékonyságának javulása, az üzemeltetési költségek csökkenése, a nem tervezett leállások kockázatának mérséklése, valamint a jobb üzleti lehetőségek kiaknázása mind hozzájárul az eredményhez.

Az IDC adatai szerint a vállalatok akár 35 százalékkal is csökkenthetik teljes IT-költségeiket, ha leváltják a költségesebb virtualizációs megoldásokat, és konszolidálják licenceiket. Emellett a szerverparkjuk méretét is mérsékelhetik átlagosan 27 százalékkal, ami közvetlen hatással van a hardver- és karbantartási kiadásokra is. Ez a megközelítés lehetővé teszi az erőforrások hatékonyabb kihasználását, és megbízható alapot teremt a hosszú távú megtérüléshez.

