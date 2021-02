Future Unicorn lett az Oncompass

Az Oncompass Medicine Hungary Kft. munkáját a DIGITALEUROPE rangos Future Unicorn-díjával ismerték el.

A mesterséges intelligenciát is alkalmazó orvosi technológiai startup tavaly már kiérdemelte az IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért Gyurós Tibor-díját a daganatos betegek személyre szabott, precíziós onkológiai ellátásához szükséges minden diagnosztikai és informatikai eszközt egy programban elérhetővé tevő megoldásával.

Az Oncompass Medicine Hungary Kft. RealTime Oncology Treatment Calculator nevű fejlesztése egy olyan szabályalapú mesterséges intelligencia, amely a cég saját fejlesztésű algoritmusa segítségével dolgozza fel a beteg leleteit. A feldolgozást követően az algoritmus a beteg daganatában azonosított molekuláris genetikai elváltozások alapján az adott beteg kezelésére releváns, rangsorolt hatóanyag listát állít össze, ezáltal növeli a rákos betegek esélyét a hatékony kezelésre.

Az Oncompass Medicine fejlesztését 2021. február 4-én a DIGITALEUROPE a 2021-es Future Unicorn-díjjal ismerte el, amelyet a non-profit szervezet éves konferenciájának záróceremóniáján Mariya Gabriel, az Európai Unió innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztosa adott át.

Cecilia Bonefeld-Dahl, a DIGITALEUROPE elnöke szerint a szervezet zsűrije azért ítélte az Oncompass Medicine fejlesztésének a 2021-es díjat, mert a cég úttörő technológiája a jövőben emberi életek ezreit mentheti majd meg. Az, hogy a 2020-as és 2021-es Future Unicorn-díjat is egy MI-megoldásokat alkalmazó egészségügyi fejlesztés nyerte el, jól jelzi, hogy milyen erős az európai egészségtechnológiai szektor.

Az IVSZ – Szövetség a Digitális Gazdaságért tavaly szeptemberben Az év innovációja díjjal ismerte el az Oncompass Medicine precíziós onkológiai döntéstámogató eljárását, és a DIGITALEUROPE tagjaként az IVSZ jelölte a Future Unicorn-díjra a magyar startupot. Saját országbeli jelöltre az IVSZ nem szavazhatott, a díjat így az európai zsűri döntése alapján ítélték oda a társaságnak.

Az IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért 1997 óta díjazza a hazai piac kiválóságait és reménységeit, 2001 óta pedig Gyurós Tibor-díj néven adja át az elismeréseket olyan szakemberek, és vállalkozások részére, akik az elmúlt egy év során meghatározó munkát végeztek az iparágban. Az IVSZ 2020-ban egy magyar gyógyszerkutató startupot, a Turbine AI-t jelölte, amely előkelő helyen végzett az előző évi Future Unicorn-díjak szavazásán.

“Mindössze két éve indítunk magyar startupokat a DIGITALEUROPE rangos versenyén, így azt, hogy az Oncompass Medicine elnyerte az idei Future Unicorn-díjat, jól érzékelteti a magyarországi startup ökoszisztéma fejlettségét. A Startup Hungary alapító partnereként a mostani díjat saját sikerünknek is érezzük, és örömmel üdvözöljük az Oncompass Medicine-t az IVSZ tagjai között. Természetesen az IVSZ az elkövetkező években is támogatni fog minden olyan hazai induló vállalkozást, amelynek fejlesztése alkalmas a teljes európai piac meghódítására”

– kommentálta az Oncompass Medicine díját dr. Vinnai Balázs, az IVSZ elnöke.

Az IVSZ honlapján egy interjút is olvashatnak, amelyben dr. Peták István, az Oncompass Medicine tudományos igazgatója beszél a vállalat fejlesztését, és a Future Unicorn-díj megszerzését is kommentálja – az itt elhangzottakat egy készülő cikkben is fel lehet használni.