Már csak pár napig jelentkezhetnek a startupok a Design Terminal Mentorprogramjának tavaszi szemeszterére.

Idén is várja a leginspirálóbb innovátorokat Mentorprogramjába a Design Terminal. A startupoknak február 21-ig van lehetőségük jelentkezni a tavaszi szemeszterre, amely során többek között termék-, és üzletfejlesztésben, kommunikációban, értékesítésben, pénzügyi tervezésben kaphatnak szakmai segítséget. A program erőssége most is a hazai és nemzetközi szakemberekből álló mentorcsapat, akik közreműködésével nagy szerepet kap a csapatok igényeire szabott, egyéni mentorálás.

A MENTORPROGRAMRA ITT LEHET JELENTKEZNI!

Az elmúlt hét évben több, mint 200 induló vállalkozás fejleszthette ötletét, dobhatta piacra termékét, terjeszkedhetett új, akár nemzetközi piacok felé és ismerkedhetett meg potenciális befektetőkkel a Design Terminalnak köszönhetően. A Mentorprogram alumni jelenleg több, mint 70 tagot számlál, melyek közül többen kiemelkedő sikereket értek el az inkubációnak is köszönhetően.

A Design Terminal legfőbb célja most is az, hogy megadja a szükséges lendületet a startupoknak, inspirálja a környezet és fenntarthatóság, egészség és jólét, képzés és foglalkoztatás, valamint a mobilitás témakörében indított vállalkozásokat.