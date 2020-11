Napelemparkkal termelt energia biztosítja a fűtést a kisgyermekes családoknak Tiszabőn

Tiszabőn napelempark épült, hogy a jövőben az így termelt energiából biztosítsák nehéz helyzetben élő családok fűtését.

Az E.ON Hungária Csoport és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mintaprogramjának fő célja, hogy a településen minden 3 évnél fiatalabb gyereket nevelő család otthonában legyen biztonságosan fűtött szoba. Emellett az energiacég számos további családhoz földkábellel kötötte be az áramot és előre fizetős mérőket is felszereltek. A jövőben mintegy tucatnyi településen folytatódhat a program.

Magyarországon egyedülálló energiatámogatási programot valósított meg Tiszabőn a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az E.ON Hungária Csoport. A segélyszervezet és az energiacég együttműködésében napelemparkot építettek az ország egyik leginkább hátrányos helyzetben lévő településén, hogy az így termelt energiából biztosítsák a rászoruló családok fűtését. A mintaprogram célja, hogy minden 3 évnél fiatalabb gyereket nevelő családban legyen legalább egy, az egészségére veszélytelen módon és műszaki szempontból is biztonságosan fűtött szoba a hideg, téli hónapokban.

Emellett számos család otthonába földkábelen kötötték be az áramot, a lakásokon belül biztonságos csatlakozási lehetőséget alakítottak ki és előre fizetős mérőórákat is felszereltek. A fenntartható energetikai mintaprogram célja a nehezebb körülmények között élő családok támogatása, ezen belül a mindenki számára biztonságos és ellenőrizhető áramellátás kialakítása, a tudatos áramfogyasztás elterjesztése.

„A legmodernebb technológiára a felzárkózó településeken van a legnagyobb szükség, az ott élőknek ugyanis jóval gyorsabban kell haladniuk, hogy utolérhessék a többieket. A tiszabői napelempark ezért a továbblépés szimbóluma”

– mondta el Vecsei Miklós, felzárkózásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke.

A Tiszabőn zöldmezős beruházásként épült napelempark által termelődő bevételek szociális kiadásokra nyújtanak fedezetet, ebből mintegy 70 család részesül. 30 család otthonába korábban nem volt bevezetve az áram, a program révén ennek kiépítése is megtörtént, valamint előre fizetős mérőt szereltek fel náluk. Összesen 12 olyan család van, amely a napelempark működéséből származó támogatásban is részesül, és az új árambekötés mellett új mérőt is kapott.

A mintaprogram ötletét az Innovációs és Technológiai Minisztérium is felkarolta.

„A zöld energiatermelésre épülő támogatási modell az egyike lehet a közösségi és szociális energiaellátási megoldások összekapcsolásának. A beruházás Magyarország és az Európai Unió klímacéljait is nagyban elősegíti. Arra törekszünk, hogy nap- és az atomenergia együttes használatával 2030-ra a magyarországi áramtermelés 90 százaléka szén-dioxid-mentes legyen. A helyi energiatermelés a helyi, megfizethető energiaellátást biztosítja, növeli az ország energiafüggetlenségét”

– mondta Kaderják Péter az ITM energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.

A jövőben mintegy tucatnyi településen folytatódhat a program.

„Emberközeli, valódi élményeket – nekem ezt jelenti a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közös munka. Az elmúlt évek során nagyon sok nehéz sorsú embernek tudtunk már segíteni, ami egyfelől jó érzés, másfelől bizonyíték számunkra arra, hogy igazán kiemelkedő eredményeket csak közösen tudunk elérni. Büszke vagyok rá, hogy a mintaprogramunk az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával tovább folytatódhat. Ez esélyt teremt arra, hogy a partnerségünket bővítsük és újabb településeken, még több szükségben élő családnak tudjunk segíteni”

– mondta el Kiss Attila, az E.ON Hungária Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Tiszabőn évente mintegy hetven gyermek születik, a 2100 lakosú településen az átlagéletkor 18 év (az országos átlag 42,7 év). A házak nagy része rossz állapotú, több helyen semmilyen fűtés nincs és a nyílászárók is hiányoztak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat korábbi programjában fényáteresztő polikarbonát lapokkal pótolta a törött üvegű ablakokat, így több tucatnyi épületet sikerült lakhatóvá tenni. Az E.ON-nal közös mintaprogram során olyan lakásokat is előre fizetős mérőórákkal láttak el, ahol korábban nem volt vagy megszűnt a szolgáltatás.

A tiszabői programot megelőzően az E.ON és a Szeretetszolgálat közösen állította helyre a veszprémi pokoli torony gázellátását, valamint biztonságos és szabályos ellátást vezettek be a tatabányai Mésztelepen, ahol több mint 200 lakásban zajlott veszélyes és szabálytalan áramvételezés. A közös munka során szociális segítő programokkal együtt valósították meg a mérőcseréket és a szükséges fejlesztéseket.