A Deloitte Technology Trends 2021 kutatása szerint a közeljövőben az ellátási lánc szereplői között az adatmegosztás kerül előtérbe, az egyes cégek láncai helyett a teljes terméklánc válik láthatóvá.

Újabb technológiák elterjedése várható, a robotok és cobotok (együttműködő robotok) megjelenésével csökkennek a költségek, és javul a folyamat biztonsága és megbízhatósága. A drónok végzik majd a kiszállítások gyorsabb végrehajtását és a beérkező áruk átvizsgálását. A mesterséges intelligenciával megtámogatott kamerák csökkentik a kockázatokat.

A Deloitte Technology Trends 2021 kutatása az előttünk álló év ellátási lánccal kapcsolatos trendjeit is górcső alá veszi. Az ellátási láncokkal kapcsolatban a vállalkozások ma is a kulcskérdésekre keresik a választ:

Milyen technológiák és technikák segítik az ellátási lánc belső és külső adatforrásainak feltérképezését és kielemzését?

Hogyan válhat az információ szabad megosztása az ellátási láncon belül előnnyé?

A lánc mely ismétlődő feladatai jelentik a legnagyobb biztonsági kockázatot, amelyet kamerákkal, robotokkal vagy egyéb technológiával ki lehetne váltani?

Átalakultak a logisztikai folyamatok

Az elmúlt években sok vállalat úgy gondolta, hogy tökéletesre fejlesztette az ellátási láncát. Azonban azzal nem számoltak, hogy ezek a hálózatok stabil üzleti körülményekre alapozva lettek létrehozva. 2020-as kutatásunk szerint a megkérdezettek 97 százaléka számolt be arról, hogy az ellátási láncuk valamelyik pontja sérült. Ez egyben azt is jelentette, hogy egy láncszem kiesése miatt a végtermékek előállítása is elakadt. A hirtelen megváltozott üzleti környezetre a fixen berendezkedett logisztikai láncok nem tudtak kellő gyorsasággal reagálni. Elég csak a pánikvásárlásokra, a boltok üres polcaira gondolni, akár a tisztítószerek, papírtermékek vagy a szárazáruk esetében.

Erre a jelenségre a megkérdezettek 73 százaléka reagált a logisztikai folyamataik átalakításával. Olyan iparági újító vállalatoktól tanultak, akik az ügyféladatok mélyebb elemzésén keresztül pontosabb képet tudnak alkotni az ügyfeleik igényeiről, és előre tudják jelezni akár a nagyobb fogyasztói igényváltozásokat is. Az így előállt információknak köszönhetően, arra számítanak, hogy optimalizálni tudják a teljes ellátási láncot. Tisztában vannak azzal is, hogy a berögzült ellátási láncok átalakítása nagy idő- és erőforrásigényű, de a végcél az ellátási láncok átalakítása költségközpontról értékteremtő tevékenységgé.

Optimalizált kiszállítás

„Az értékteremtővé válás első lépcsője az ellátási lánc tagjainak részletes elemzése. Erre példa, hogy néhány értékesítő felismerte, hogy bizonyos ügyfelek hajlandóak extra összeget fizetni az azonnali szállításért, míg a költségérzékenyebbeknél ez nem lényeges, így a kiszállítás optimalizálhatóbbá vált. A COVID-19-hez hasonló, előre nem várt események hatásának kezelésében egy, analitikára épülő ellátási lánc menedzsment nyújthat segítséget a döntések támogatásával”

– emelte ki Simonyi Dénes, a Deloitte Technológiai tanácsadás üzletágának menedzsere.

A Deloitte elemzése alapján a közeljövőben az ellátási lánc szereplői között az adatmegosztás kerül előtérbe, így az ellátási lánc pedig háttérbe szorul – az egyes cégek láncai helyett a teljes terméklánc válik láthatóvá. Ennek feltétele, hogy a lánc tagjainak technológiája átjárható legyen, aminek következtében magasabb bizalmi, partneri szint alakul ki a lánc tagjai között. Az ellátási lánc jobb megfigyelésére újabb technológiák elterjedése várható:

Robotok és ún. cobotok (együttműködő robot, angolul collaborative robot) megjelenésével költséget lehet csökkenteni miközben a folyamat biztonsága és megbízhatósága is javul.

Drónok segítségével lehetővé válik az időérzékeny kiszállítások gyorsabb végrehajtása és a beérkező áruk átvizsgálása.

Mesterséges intelligenciát alkalmazó kamerák segítségével nagyobb területek figyelhetők meg, a biztonsági előírások betartatása egyszerűbbé válik, és az esetleges kockázatok nagyobb valószínűséggel válnak előrejelezhetővé.

„A közeljövőben a technológiai fejlesztések egyre szélesebb körben terjednek el a logisztikai iparágban és az ellátási lánc valamennyi szakaszában. A Deloitte Technology Trends 2021-ben további érdekességek találhatók az ellátási lánc felbontásával kapcsolatban és hogyan vezethetik be ügyfeleink az IoT és blockchain technológiákat, ezáltal javítva a hatékonyságot és profitabilitást”

– mondta Simonyi Dénes.