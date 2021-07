Kiemelkedően magas az átlagpontszám idén a BME-n

Közel 4800 új hallgató kezdheti meg tanulmányait idén szeptembertől a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME).

Az elmúlt években követett stratégiát folytatva idén is magas felvételi pontszámokat állapított meg az intézmény: az alapképzésekre felvett állami ösztöndíjas hallgatók átlagpontszáma meghaladja a 425 pontot.

Idén szeptemberben 4727 elsőéves hallgató veszi birtokba a Műegyetem előadótermeit, ami az előző évhez képest 2%-os növekedést jelent.

A BME kiválóságának jó indikátora, hogy az intézmény alapképzéseire felvételt nyert jelentkezők létszáma és átlagpontszáma is magas maradt, sőt a tavalyihoz képest mindkettő nőtt, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok és a pandémia ellenére is: az állami ösztöndíjas képzési formában az átlagpontszám kiemelkedően magas 425 pont feletti és az önköltséges formában felvettekkel együtt is közel 420 pont.

A Műegyetem évek óta azt kommunikálja, hogy a ponthatár mellett fontos és a kiválóságot jobban jelző adat a magas átlagpontszám és vele együtt a felvettek magas száma. Az intézmény mindegyikben kiválóan teljesít.

A BME felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy a mostani pótfelvételi eljárásban alapképzési szakjainak nagy részén állami ösztöndíjas képzéseket is meghirdet (ld. felvi.hu).

Mesterképzésben több mint ezer fő kezdheti meg ősszel tanulmányait, illetve további több mint ezeregyszáz fő nyert felvételt idén januárban a BME mesterszakjainak valamelyikére. A mostani felvételi eljárásban az Egyetemre jelentkező közel 11 ezer fő 21 százaléka valamelyik mesterképzést jelölte meg, ami négy százalékponttal magasabb az országos aránynál, pedig a BME mesterszakjainak nagy részénél nem is ez, hanem a januári a fő felvételi eljárás.

A BME idegen nyelvű képzései is kiemelkedően népszerűek. 2021-ben a Stipendium Hungaricum ösztöndíj program pályázatán több, mint 11.000 érdeklődő jelentkezést fogadott a Műegyetem, amelyből mintegy 6.800 pályázat első helyen jelölte meg az intézményt. A BME 75 országból összesen mintegy 650 jelentkezőt vett fel – nagy hányaduk ösztöndíjas hallgatóként kezdheti meg tanulmányait. A hallgatók fele mesterképzésre jelentkezett, doktori képzésre pedig 82 fő nyert felvételt.