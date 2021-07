A Codecool állást garantál a progamozóképzéshez

Mind a tanulók, mind a foglalkoztatói oldal részéről pozitív volt a fogadtatása a pandémia alatt online rendszerben oktatott full-stack programozóképzésnek.

A Codecool ezért elérkezettnek látja az időt, hogy nyár végétől immár teljesen online verzióban tegye elérhetővé egy éves full-stack programozó kurzusát, hogy az Budapesten és Miskolcon kívül is elérhető legyen bárki számára. Ráadásul a nemrégiben meghirdetett, mintegy 25 százalékos tandíjkedvezmény ezekre a kurzusokra is igénybe vehető.

A Codecool indulása óta legnépszerűbb kurzusa a full-stack programozóképzés. Noha ez a 12 hónapos kurzus igényli legnagyobb elhivatottságot a jelentkező részéről, a befektetett energia is ennél térül meg a legjobban: az intenzív tanulás után a legszélesebb (full-stack) ismeretanyag birtokában junior szoftverfejlesztőként helyezkedhet el a tanuló. Ehhez pedig a Codecool a kezdetek óta kínál állásgaranciát, illetve az utófinanszírozás lehetőségét. Így Budapesttől Bécsig 6 helyszínen van arra mód, hogy belátható időn belül gyökeresen megváltoztassák életkörülményeiket és karrierkilátásaikat a jelentkezők.

A járvány miatt bevezetett korlátozások idején a Codecool 1-2 nap leforgása alatt állította át full-stack programozó kurzusa lebonyolítását online formára.

„Ezt a változtatást elsősorban a futó képzéseinkre már beiratkozottak maradéktalan kiszolgálására léptük meg, egy kényszerhelyzetben. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a mi esetünkben nem online oktatóvideók nézegetését jelentette, hanem egy távoli elérésű, de oktatói oldalon is személyes részvétellel zajló, folyamatos együttműködést. Ahhoz azonban, hogy egy elejétől végéig online formában lebonyolított full-stack kurzust hirdethessünk meg, további fejlesztéseket és minőségbiztosítási ellenőrzéseket akartunk feltétlenül megtenni”

– magyarázza Boda József, a Codecool társalapító ügyvezetője.

Az eltelt idő igazolta a Codecool módszerének hatékonyságát. A részben online formában oktatott tanulók ugyanúgy magabiztosan el tudták sajátítani a programozás alapjait, a csoportfeladatok és a későbbi potenciális foglalkoztatók részéről osztott gyakorlati munkák teljesítése során is megfelelően szerepeltek. Elhelyezésük semmivel sem ment nehezebben, a velük való elégedettség nem csökkent. Így elmondható, hogy mind a három oldalról (a tanulók, a foglalkoztatók és a Codecool mentorai részéről) elhárultak az aggályok, hogy a full-stack kurzus online verziója is meghirdethető legyen, akár állásgaranciás konstrukcióban is Ezáltal a budapesti, vagy miskolci oktatóközpontban tanulókhoz hasonlóan az online képzésben résztvevők is élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy a tanfolyam elvégzése után garantáltan a Codecool több mint 200 vállalati partnerénél kezdhessék el IT karrierjüket.

Szakmai konferenciák és szakcikkek jelenleg legsűrűbben tárgyalt témája, hogy a kényszerű távmunkás időszak után milyen arányban marad meg a foglalkoztatásnak ez a formája.

„Tapasztalataink szerint a munkáltatók is felismerték a távmunka előnyeit, immár a partnereink között is akad olyan, aki eleve távoli munkavégzésre keresett nálunk munkaerőt. Néhány magyar diákunk már ausztriai vállalatoknál dolgozik”

– meséli Boda József.

A Codecool nemrégiben óriási akciót hirdetett a budapesti és miskolci full stack junior szoftverfejlesztői kurzusaira: akár 680 ezer forinttal is csökkenhet egy jelentkező tandíjának összege, ha állásgaranciával, utólagos fizetésben kéri és még a nyáron belevág. Ez a kedvezmény az online full stack tanfolyamok esetén is igénybe vehető lesz. Az online full-stack kurzusban ráadásul még a relokáció költségei (albérlet, utazás, helyi kiadások) is megspórolhatók.