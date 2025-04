Az autók kiberbiztonságát szolgáló, innovatív megoldást jelentett be a DEKRA

Az 5 kontinens mintegy 60 országában 48 ezer főt foglalkoztató vállalat a minap közölt, friss pénzügyi adatai szerint a nehéz gazdasági helyzet ellenére is csaknem 5%-kal növelni tudta bevételeit. Ehhez a cég nemzetközi vezetői által is kiemelt módon hozzájárultak a hazai DEKRA pozitív adatai és bővülő tevékenységei, melyeket egy keddi, budapesti sajtótájékoztatón ismertettek a helyi vezetők. Az eseményen elhangzott, a globális növekedés egyik új motorja a cég szabadalmaztatott, az elektromos járművek akkumulátorait vizsgáló gyorsteszt-eljárása, a közeljövő legfontosabb innovációja pedig a világviszonylatban egyedülálló, integrált járműbiztonsági megoldásuk lehet.

A DEKRA a 2023-as 4,1 milliárd euró után 2024-ben 4,29 milliárd eurós globális bevételt produkált, ami éves alapon 4,7%-os növekedést jelent. A Magyarországot is magába foglaló CEE&ME (Közép- és Kelet-Európa, illetve a Közel-Kelet) régió valamivel dinamikusabban, 5,2%-kal bővült tavaly, ami több mint kétszerese a vállalat központját adó GSA (Németország, Svájc, Ausztria) régió vonatkozó adatának (+2,5%). A cég a most közzétett jelentésében külön kiemelte Magyarországot, ahol többek közt a digitális megoldások, az ipari vizsgálatok és a képzési tevékenység révén értek el jelentős fejlődést.

„Valóban büszkén mondhatjuk, hogy a 100 éves vállalat nemzetközi sikerei mögött egyre jelentősebb magyar hozzáadott érték áll. A DEKRA égisze alatt működik többek közt az idehaza egyedülálló, de a világon is a legelismertebbek közé tartozó, független DEKRA TIC Kft. VEIKI-VNL vizsgálólaboratórium, valamint Magyarország egyik legnagyobb felnőttképző szervezete, továbbá Budapest ad otthont a cégcsoport digitalizációs igényeit támogató, kimagasló gyorsasággal bővülő IT kiválósági központnak is. Emellett jelen vagyunk a nemzetközi munkaerő-kölcsönzési és -közvetítési piacon is, de ugyancsak fontos pillér Magyarországon a DEKRA hagyományosan legerősebb szegmense, a globális bevételek körülbelül 50%-át adó járművizsgálati és -szakértői tevékenység”