Google frissítések a személyes adatok védelméért

A Google mai napon bejelentett frissítései és új eszközei még több információt nyújtanak az internetet használók számára azokról a digitális hirdetésekről, amelyek böngészés közben megjelennek előttük.

Míg a felhasználók számára az “About this ad” funkció és a “Ads Transparency Spotlight” kiterjesztés jogosultságokat és további információkat ad a hirdetések kapcsán, addig a Google a hirdetők és kiadók számára is hasznos útmutatókkal szolgál a jelenlegi adatvédelmi környezetben.

A személyes adatok védelme alapvető fontosságú a Google számára. A vállalat kiemelt célja egy olyan internetes környezet megteremtése, amelyben a felhasználók hozzáférnek hirdetések által támogatott tartalmakhoz, miközben biztosak lehetnek abban, hogy adataik védettek. Ehhez viszont szükség van az átláthatóság növelésére a digitális reklámok működése során, a felhasználói kontroll kiszélesítésére és annak biztosítására, hogy az adatok felhasználására vonatkozó felhasználói döntéseket tiszteletben tartják, nem próbálják kijátszani vagy figyelmen kívül hagyni.

A Google ezért ma olyan frissítéseket – köztük új eszközöket – jelent be, amelyek még több információt nyújtanak a felhasználóknak az általuk látott hirdetésekről. A marketing szakemberek és hirdetők számára pedig olyan új forrásokat vezet be, amelyek útmutatást kínálnak a jelenlegi adatvédelmi környezetben való eligazodáshoz, valódi példákat ismertetve olyan márkáktól és médiavállalatoktól, akik hatékony, a személyes adatok védelmét előtérbe helyező hirdetéseket alkalmaznak.

Nagyobb átláthatóság, több kontroll

A Google évek óta biztosítja felhasználóinak a “Miért jelent meg ez a hirdetés?” funkciót, amelynek segítségével az internetező több információt szerezhet azokról a tényezőkről, amelyek alapján az adott hirdetést számára kiválasztották – de ennek segítségével le is tilthatja az adott hirdetést. Naponta több mint 15 millió alkalommal használják az emberek ezt a szolgáltatást.

A következő hónapok során ez a szolgáltatás új elemmel, az “About this ad” funkcióval bővül, amely a hirdető ellenőrzött nevét is meg fogja jeleníteni a felhasználó számára. Az “About this ad” funkció először a Google Ads-en és a Display & Video 360-on keresztül megvásárolt hirdetéseknél lesz elérhető, de 2021-re más hirdetési felületekre is kiterjesztik.

A hirdetések mögött álló szereplők átláthatóságának növelése érdekében a Google egy olyan új eszközt is bemutat, amely részletes információkat szolgáltat a felhasználóknak az interneten látott összes hirdetés kapcsán. Az “Ads Transparency Spotlight” már elérhető a Chrome Internetes áruház alfa-kiterjesztéseként. Ezt a kiterjesztést a Google a felhasználók visszajelzései alapján fejleszti tovább, tervei szerint, további információkat nyújt majd a hirdetésekkel kapcsolatban, miközben több felhasználói kontrollt is épít a funkcióba.

A hirdetési bevételeken alapuló internet-modell fejlesztése

A Privacy Sandbox részeként számos javaslat született az új API-kkal kapcsolatban, amelyek olyan esetekre nyújtanának megoldásokat, mint a hirdetésválasztás, a konverziómérés vagy a csalás elleni védelem – az egyes felhasználók azonosítási információinak felfedése nélkül. Amint ezek a megközelítések megfelelnek a felhasználók, a kiadók és a hirdetők igényeinek is, a Chrome elkezdi fokozatosan kivezetni a harmadik féltől származó sütik támogatását. A javaslatokról több fórumon folyik aktív beszélgetés, mint például a W3C, de a Google reklámcsapata is közreműködik ebben a párbeszédben. Az így született új megoldások pedig beépülnek majd a Google termékeibe az elkövetkezendő évek során.

A Google számos egyéb megközelítést is vizsgál a felhasználói adatvédelem javítása érdekében, miközben biztosítja, hogy a kiadók elegendő bevételt szerezzenek a jó tartalmak finanszírozásához, és hogy a hirdetők termékeikkel a megfelelő célcsoportot érjék el. A Google támogatja például, hogy a hirdetők és a kiadók elsődleges adatokat használjanak fel (amelyek kizárólag az ügyfelekkel fenntartott közvetlen kapcsolatból származnak), a relevánsabb és hasznosabb élmények biztosítása érdekében – mindaddig, amíg a felhasználók átlátják és ellenőrzést gyakorolnak ezen adatok felhasználása felett.

Útmutató a hirdetők és a kiadók számára

A digitális reklám jövője új technológiákat, új szabványokat és jobb, fenntarthatóbb megközelítéseket ígér, de további időre van szükség mindezek megvalósításához. Az átmenet elősegítése érdekében a Google számos olyan javaslatot gyűjtött össze a marketingszakemberek és a kiadók számára, amelyet érdemes figyelembe venniük – az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolatok kiépítésének és az adatok kezelésének legjobb gyakorlatától kezdve a gépi tanulás és a felhő használatához adott gyakorlati példákig.

A Google ezután is folytatja munkáját annak érdekében, hogy a digitális hirdetések iparát egy adatvédelem-központúbb jövő felé mozdítsa el. Időközben pedig azt ajánlja a hirdetőknek, hogy győződjenek meg arról, hogy szervezetük aktívan foglalkozzon a személyes adatok védelmével, és hogy már most tegyen lépéseket a jövőbeli változásokhoz való alkalmazkodás megtervezésére.