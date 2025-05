Versenyképes fuvardíj a gyűjtőszállítmányozásban

Dachser Tudástár sorozatunk előző részében áttekintettük a logisztikában használt különleges mértékegységeket, és azt is, miért van ezekre szükség.

Hogyan kalkulálják ezek révén végül a fuvardíjakat? Egy gyakorlati példán keresztül megmutatjuk a módszert, elmondjuk, miért különösen versenyképes a Dachser díjazása, valamint eláruljuk, hogy egy egyszerű megoldás, a csereszekrényekben utólagosan elhelyezhető gerenda hogyan jelent előnyt mind az ügyfelek, mind pedig a logisztikai szolgáltató számára.

A Dachser Tudástár előző részében megmutattuk, hogyan kalkulálják az ún. elszámolási tömeget. A gyűjtőszállítmány fuvardíjának megállapításakor ugyanis az áru tömegén kívül annak térfogatát is figyelembe kell venni. Az elszámolásitömeg-váltószám egy olyan érték, amelyet a szállítmány fizikai kiterjedésének elszámolási tömegre történő átszámításához használnak. Ez a váltószám nem univerzális – az egyes logisztikai szolgáltatók maguk határozzák meg a saját egyéni szempontjaik szerint, figyelembe véve például a rakodási kapacitást, a járművek hosszát, a maximális tömeget.

A Dachsernél az elszámolási tömeg váltószáma: 1 m3=150 kg, 1LM (ládaméter) = 800 kg. Ez a váltószám rendkívül alacsonynak számít a piacon – az átlag jellemzően a duplája, 300-330 kg köbméterenként, illetve 1500-1750 kg ládaméterenként.

Az ügyfelek számára kedvezőbb elszámolást egyrészt a szabvány csereszekrények rendszere, másrészt egy viszonylag egyszerű szerkezeti megoldás teszi lehetővé: a Dachser csereszekrényei kétszintesek úgy, hogy egy beépített, függőlegesen mozgatható speciális gerenda segítségével az alsó raklapsor felett kialakítható rakodási felület egy felső sornak is. Így azok teljes belmagasságukban megtölthetők áruval – még akkor is, ha az adott küldemény egyébként nem halmozható. Ez a megoldás nemcsak a hely kihasználását optimalizálja, hanem jóval biztonságosabb is, mivel az egyes raklapok fizikailag nem érintkeznek. A duplasoros csereszekrények miatt a Dachser rendszerében a nem halmozható áruknál 4 szabványos EUR-raklap helyigényig nem kell kifizetni a raklapok feletti üres rakfelületet – a ládaméter mérőszáma alapján történő számítás ezért csak ezen mennyiség fölött szerepel a képletben.

A duplasoros csereszekrények használata mindenki számára előnyös: az ügyfelek számára kedvezőbb árakat, a Dachser számára versenyképes szolgáltatások nyújtását teszi lehetővé – mindemellett pedig csökkenti a környezeti terhelést és a logisztikai szolgáltatást igénybe vevő vállalatok ökológiai lábnyomát.

Kalkuláció a gyakorlatban

Tételezzük fel, hogy egy Magyarországról Franciaországba szállítandó raklap mérete 1,2 m * 0,8 m * 1,2 m (hossz * szélesség * magasság), az áru tényleges tömege 100 kg. A fuvardíj meghatározásához első lépésben kiszámoljuk a raklap térfogatát, amihez majd figyelembe vesszük az elszámolási tömeg váltószámot, azaz a 150 kg-ot, illetve a piaci adatot, ami 300 kg.

Átlagos piaci váltószámmal számolva a kalkuláció így alakul: térfogat (1,152) * elszámolási tömeg váltószám (300) = 345,6 kg. A raklap elszámolási tömege (345,6 kg) nagyobb, mint a tényleges tömege (100 kg), ezért a szállításért fizetendő díjat a 345,6 kg alapján fogják megállapítani. Ugyanez a kalkuláció a Dachser az alábbiak szerint alakul: térfogat (1,152) * elszámolási tömeg váltószám (150) = 172,8 kg. A raklap elszámolási tömege (172,8 kg) nagyobb, mint a tényleges tömege (100 kg), ezért a szállításért fizetendő díjat a 172,8 kg alapján számlázza ki a vállalat.

Táblázatban a számítás, mert talán így könnyebben átlátható:

Átlagos piaci elszámolás A Dachsernél alkalmazott elszámolás Elszámolási tömeg váltószám 1 m3 = 300 kg 1 m3 = 150 kg Tényleges térfogat 1,152 m3 1,152 m3 Tényleges tömeg 100 kg 100 kg Elszámolási tömeg számítás 1,152 * 300 1,152 * 150 Elszámolási tömeg 345,6 kg 172,8 kg

A példában szereplő raklap szállítási díját a Dachser jelentősen kisebb elszámolási tömeg alapján határozza meg, mint az általában a piacon szokásos. A számítás megmutatja azt is, hogy mennyire összetett az árképzés a logisztika szolgáltatások tekintetében, és hogy miért érdemes alaposan utánajárni a részleteknek.

Bármilyen bonyolultnak tűnnek is a fenti számítások, a Dachser szakemberei sok éves gyakorlatuknak köszönhetően villámgyorsan elvégzik ezeket az ügyfelek számára, így biztosítva egyidejűleg optimális helykihasználás és kedvező fuvardíjakat.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!