Idén is keresik a kiváló hazai vállalatokat

Megkezdődött a jelentkezés a 2025-ös Best Managed Companies (Kiválóan vezetett vállalatok) programra.

A Deloitte Private globális vezető üzleti mentorprogramját immár negyedik alkalommal hirdették meg Magyarországon. A kezdeményezés célja a hazai magántulajdonban lévő és kiváló teljesítményét nyújtó vállalatok elismerése és szakmai támogatása.

A Deloitte Best Managed Companies programja 1993-ban indult Kanadában, és mára világszerte több mint 48 országban működik, többek között az Egyesült Államokban, Európa legtöbb országában, valamint Dél-Amerikában és Ázsiában is. A Magyarországon a negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés célja, hogy elismerje, bemutassa és támogassa a legkiválóbb magyarországi vállalatokat, valamint elősegítse a szakmai közösség építését is. A programban résztvevő vállalatok vezetői betekintést nyerhetnek a globális vezető gyakorlatokba, valamint magasan képzett, elismert szakmai mentorok segítik őket a program különböző fázisai során. A résztvevők nem csak megerősítést kaphatnak a vállalatuknál alkalmazott gyakorlatok megfelelőségéről, hanem a potenciális fejlesztendő területeikre vonatkozóan is.

„A Best Managed Companies program nem csupán egy elismerés, hanem egy fejlődési lehetőség is a vállalatok számára. A résztvevők hozzáférhetnek nemzetközi szintű üzleti tudáshoz, mentoráláshoz és egy olyan szakmai közösséghez, amely támogatja növekedésüket”

– mondta dr. Kóka Gábor, a Deloitte Private közép-európai vezetője.

Az előzetes feltételeknek megfelelő vállalatok bekerülnek a mentorprogramba, amely a Best Managed Lab nemzetközi keretrendszerén alapul. A program négy kulcsterületre terjed ki: stratégia, képességek és innováció, vállalatirányítás és pénzügyek, valamint kultúra és elkötelezettség.

„A program során az összes résztvevő új szintre emelheti üzleti működését. A mentorálás és a szakértői visszajelzések minden vállalat számára értéket teremtenek, a program résztvevői még akkor is jelentős fejlődésen mennek keresztül, ha végül nem nyerik el a Best Managed minősítést”

– emelte ki dr. Bálint Gergely, a hazai program operatív vezetője.

2024-ben 21 magyarországi vállalat kapta meg a független, szakértői zsűri döntése alapján a Best Managed Companies minősítést, ezzel csatlakozva a nemzetközi elismerésben részesült cégek közösségéhez.

AlphaVet Márka Üdítőgyártó Kft. TOM-FERR Zrt. CÉH zRt. MOGYI Kft. Tutti Kft. Dorko Petrányi Autó Kft. UBM Csoport Dorsum Zrt. Prime Rate Zrt. Újház Zrt. Goodwill Pharma Nyrt. Qualysoft Informatikai Zrt. Vajda-Papír Csoport H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Kft. Schiller Autó Család Vöröskő Kft. (Euronics) HELL ENERGY Magyarország Kft. Simon Plastics Kft. Wagner Solar Hungária Kft.

A programra olyan magyarországi központtal rendelkező magántulajdonú vállalatok pályázhatnak, amelyek minimum 20 millió euró éves árbevétellel rendelkeznek, legalább 5 éve működnek és több mint 50 főt foglalkoztatnak. A programmal kapcsolatos további információ a bestmanaged.hu oldalon érhető el.

