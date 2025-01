ePénztárgép applikáció: töltsd le ingyen!

Ez az applikáció akár cikkelemes értékesítés esetén is nagy segítséget jelenthet minden kereskedőnek, vendéglátó egységnek, hiszen automatikusan beküldi az NTAK adatokat, ráadásul mindezt teljesen ingyen.

Mit érdemes tudni erről az ingyenesen elérhető applikációról?

Az ePénztárgép applikáció egy ingyenes szoftver, amelyet Androidos készülékekre minden gond nélkül lehet telepíteni. Ezt a szoftvert egy online pénztárgéppel, vagy egyéb kiegészítővel használva képesek leszünk arra, hogy a szükséges NTAK adatokat időben továbbítsuk és elvégezhetjük problémamentesen a cikkelemes értékesítést is. Válasszunk ehhez olyan partnert, akik szakértő kollégák segítségével zökkenőmentessé tehetik az egész átállási folyamatot. Természetesen meglévő eszközökhöz is illeszthető, így nem kell külön kiadásokba verni magunkat és a csomag tartalmaz egy ingyenesen elérhető statisztikát is, amellyel az értékesítés jól nyomon követhető.

Honnan lehet letölteni?

Így férhetsz hozzá ingyen a CMO ePénztárgép applikációhoz. A Google Play áruházból bárki le tudja tölteni, így egy teljes értékű pénztárgépre akár pár perc alatt is szert tehetünk. A nyugtaadási kötelezettségünknek így azonnal megfelelhetünk és nem kell hozzá különösebb segítséget sem kérnünk.

Mire tudjuk letelepíteni?

Android 9, vagy ennél nagyobb verzióval rendelkező telefonokra, de MAXSTORE-ból akár egy SaltPay A920 bankkártya terminálra is. Mivel rendelkezni fogunk egy adóügyi nyomtatóval is rendelkező terminállal, így lehetőséget biztosíthatunk a vásárlóknak arra, hogy bankkártyával is fizethessenek. Ez ma igen nagy előnyt jelent, hiszen a vásárlók többsége ezt részesíti előnyben a készpénzes fizetéssel szemben. A számlát gyorsan ki lehet majd nyomtatni a terminál nyomtatójával. Lehetőségünk van bluetooth kapcsolat segítségével is az összekapcsolásra, így plusz funkciókat adhatunk hozzá a pénztárgépünkhöz.

Milyen kiegészítő szolgáltatások közül választhatunk?

Az applikációhoz különféle szolgáltatásokat is meg lehet rendelni, ezek a következők:

NTAK Base adatküldés vendéglátósoknak: itt lehetőség van előre feltöltött cikktörzsek kezelésére, NTAK adatküldésre, hűségidőt nem kell vállalni és így egy egyszerű és kedvezményes konstrukciót kaphatunk a számlázáshoz.

SMART+ kereskedelmi funkció: cikkelemes értékesítés, NTAK beküldés, hűségidőt szintén nem kell vállalni és minden jövőbeli szükséges funkciót tartalmazni fog.

SoftPOS bankkártya terminál: segítségével saját Androidos telefonunkat használhatjuk bankkártya terminálként. Már meglévő számlához is hozzákapcsolható a terminál, amellyel Visa, Visa Electron, Mastercard és Maestro kártyákat is el tudunk majd fogadni a jövőben.

QR kódos fizetési lehetőség (AFR): szintén a saját mobiltelefonunk segítségével készpénz és bankkártyás fizetés nélküli fizetési lehetőséget biztosíthatunk a vásárlóknak. Egy QR kódos applikáció segítségével történhet meg a számla kiegyenlítése. Kisebb napi forgalommal rendelkező üzleteknek ideális és így akár 50% tranzakciós költséget is megtakaríthatunk

Láthatjuk, hogy az applikáció segítségével sokkal gördülékenyebbé és olcsóbb is tehetjük egy vállalkozás üzemeltetését. Emellett pedig lehetőséget biztosíthatunk a vásárlóknak, vendégeknek, hogy bármilyen fizetési módon kiegyenlíthessék számláikat.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!