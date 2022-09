Új vezérigazgató a MiniCRM élén

A MiniCRM Zrt. 2009-es megalakulása óta hatalmas utat járt be. Az elmúlt 13 évben a pár fős vállalkozás piacvezető céggé nőtte ki magát Magyarországon, közel száz alkalmazottal. A MiniCRM ügyfélkapcsolat-kezelő szoftvert jelenleg több mint 2000 kis- és középvállalkozás használja idehaza és Romániában.

A fejlődés következő lépéseként 2022. szeptemberétől Rácz Csaba tölti be az vezérigazgatói pozíciót, aki Leskó Norberttől veszi át a stafétát. Rácz Csaba korábban 8 éven át volt az Árukereső ügyvezetője és vezette a cég tevékenységét a román és bolgár piacokon is. Az ő irányítása alatt vált az Árukereső Magyarország meghatározó e-kereskedelmi platformjává.

„Fő feladatom a cég eredményességének növelése és a szervezeti struktúra fejlesztése lesz. Korábban is olyan operációt vezettem, ami több országban volt jelen és dinamikusan fejlődött, így ezt a tapasztalatomat kívánom kamatoztatni, hogy a MiniCRM-nél Magyarországon és Romániában is minél nagyobb növekedést tudjunk elérni. A korábbiakban nemcsak egy sikeres céget, hanem egy összetartó csapatot is építettem, ebben a szellemben szeretném végezni a munkám a MiniCRM-nél is, ahol Norbi és Krisztián (Egerszegi Krisztián, cégvezető – a szerk), fantasztikus dolgokat értek el az elmúlt években”