A Senso-Media Zrt. innovatív szoftverfejlesztő, digitális info-kommunikációs eszközöket tervező, gyártó és üzemeltető cég, ami kiemelkedő sikereket tudhat magáénak a hazai és nemzetközi piacon egyaránt. Klie Ferenc kereskedelmi és üzletfejlesztési igazgatóval próbáltuk megfejteni a sikerük titkát.

„…….szeretem, ha szellemiségében sokszínű a csapat……”

– Talán az lehet az egyik erősségünk, hogy nálunk minden egy kézben van, a tervezéstől a kivitelezésig. Hardvereket, és szoftvereket fejlesztünk, gyártunk és üzemeltetünk. A szerteágazó szaktudás segítségével olyan összetett megoldásokat tudunk létrehozni, amelyek az ügyfeleink igényei alapján finomhangolhatók. Információs kiosk-októl és városi interaktív tájékoztató termináloktól kezdve, fizető automatákon át az okospadokig rendkívül széles termékportfólióval rendelkezünk (és akkor még nem is beszéltem a világon egyedülálló innovációnkról, a Future Playgroundról). Professzionális szoftverfejlesztő csapatunknak hála komplex adminisztrációs rendszereket, mobil applikációkat és egyéb szoftvereket is fejlesztünk. Tevékenységünkkel olyan maradandó értéket kívánunk teremteni, amelyek segítségével a vállalkozások megoldásokat kapnak napi kihívásaikra, vagy újabb, és újabb ipari áttöréseket érhetnek el.

Ahhoz, hogy megőrizzük piacvezető pozíciónkat, a legkiválóbb szakemberekkel dolgozunk együtt. Azt gondolom mindemellett, hogy a szaktudás csak az első lépés, a siker nagyon sok összetevős.

„……... Próbálok mindenki mellett ott lenni, akár magánéleti, akár szakmai segítségre van szüksége. Az irodám ajtaja valóban mindenki előtt nyitva van,…….”

– Mielőtt erre rátérnénk, mondanál néhány sikeres,-akár folyamatban lévő- projektet?

– Sok projektre büszkék vagyunk, melyek közül az egyik legnagyobb a MOL-lal kötött stratégiai szerződés, aminek keretein belül Magyarországra és a szomszédos országokba terveink szerint több száz fizető automatát szállítunk majd. A Romániába tervezett első roll out már telepítési stádiumban van. Ha már nemzetközi porondról van szó akkor megemlíthetném a müncheni bank kioskunk mellett az egyéb Romániában telepített eszközeinket, vagy akár az NK Osijek (horvát labdarugó klub) számára fejlesztett szurkolói applikációnkat.

Emellett kétségkívül, rendkívül izgalmas feladataink vannak még, ilyen például a csapatunk jelenlegi projektje: Ugandába egy saját fejlesztésű jegyrendszert viszünk infrastruktúrával együtt. Érdekesség, hogy túl azon, hogy a jegyértékesítő automatáinkból bármilyen rendezvényre lehet majd jegyet vásárolni az ország teljes turisztikai szektorának digitalizációját megteremtjük további infokommunikációs és marketing eszközökkel, valamint egy fejlett háttérrendszer biztosításával.

– Ilyen beruházásokat, csak egy jó vezető mellett lehet eredményesen véghezvinni. Mi kell ahhoz véleményed szerint, hogy a csapattal ennyire sikeresek legyetek?

– Minden projekt más, de ha az ugandai projektet vizsgáljuk, akkor ott az egyik legfontosabb lépés az volt, hogy helyi stratégiai partnerre is támaszkodtunk az ottani viszonyok ismeretére és a teendők menedzselésére, kontrollálására. Ezt nevezhetjük a távolság okozta különbségek megfelelő összefésülésének, finomhangolásának is. Közben itthon, a hazai fronton egy olyan csapatot indítottunk, amelyben két másik projektmenedzser is támogatja a projektet átfogó vezetőt külön-külön hardver és szoftver oldalról, természetesen a sok többi kiváló szakemberrel együtt, akik a projekten dolgoznak.

„…………. Fontos számomra, hogy a tudásunk egymás segítésével váljon többé…………..”

– Mennyire elsődleges az eredményesség?

– Az eredményesség az első természetesen, mind az ügyfél, mind a mi részünkről. Folyamatos transzparens kommunikációra törekszünk. Vannak olyan esetek, amikor a hatékonyságot sajnos „be kell áldozni” az eredményesség érdekében. Ilyen esetekben is ragaszkodunk ahhoz, hogy az akadályok felmerülése esetén mi legyünk azok, akik a finomhangolást elvégezzük, nem a partnertől, vagy partnereinktől várjuk el, hogy megoldást hozzanak egy feladatra. Kizárólag a tökéletességre és az ügyfél maximális megelégedésére törekedünk. Természetesen egy projektben Senso-Media oldalról is előfordulhat hiba, ilyen esetekben a legfontosabb, hogy ezt időben kezeljük, hiszen így mérsékelhetők, minimalizálhatók annak lehetséges negatív következményei.

– Sok emberrel dolgozol. Vezetőként sikerül mindenkivel megfelelően mély kapcsolatot kialakítani?

– Valóban nagy az üzletfejlesztési osztály és összetett a feladatokat tekintve is, de mindezek mellett is fontos számomra, hogy a Kollégákkal mély emberi kapcsolat alakíthassak ki. Kifejezetten törekszem arra, hogy krízis helyzetben (vagy „csak” szükség esetén) mindenképp tudjanak rám számítani a csapat tagjai. Ez nagy létszám esetén kifejezetten nehéz, ezért a szervezetet vertikálisan folyamatosan fejlesztem, így külön területekért felelős vezetők segítik a munkámat. Mindazonáltal úgy érzem, sikerült létrehoznunk egy olyan közösségi morált, amiben ha gond, van, vagy szükség van rám, azt proaktívan jelzi mindenki. Az irodám ajtaja valóban mindenki előtt nyitva áll, legyen szó szakmai, vagy magánéleti kihívásról. Olyan csapatot építünk, ahol mindenki számíthat mindenkire, ha a klasszikusokra gondolok, úgy, mint a testőrőknél, „d’artagnanosan”!

….. Tudni kell a piac változékonyságára jól reagálni…..

– Volt már a szervezetből érkező jó ötlet?

– Természetesen. Hatalmas kreativitás jellemzi a cégünket. Jelenleg is dolgozunk belülről jött ötletek megvalósításán. Nálunk mindenki elmondhatja az ötletét, megoszthatja a gondolatait. Illetve vannak olyan kérdéskörök is, amikben szeretem kikérni a csapat véleményét, és a döntéseimkor ezeket a véleményeket is figyelembe veszem. Fontos számomra a tudásmenedzsment és hogy a tudásunk egymás segítésével is többé váljon. Többek között e végett is kifejezetten motivál a munkatársaim fejlődése is.

– Mi az a legfontosabb tulajdonság, amit egy vezető legnagyobb értékének tekintesz?

– Ahhoz, hogy hatékonyak legyünk, fontos az egyéni, illetve a csapatban történő fejlődés és a kohézió. Vezetőként az eredményesség természetesen mindennek az értékmérője, de sok más fontos szempontot sem szabad figyelmen kívül hagynunk, mint például hatékonyság (napi és osztály szintű munkában), mennyire egységes a csapat, mennyit fejlődött egy-egy munkavállaló. Nyilván ezek közvetve adják az eredményes szervezetet, de nem szeretnék egy értéket kiemelni, mert a siker érdekében „sok húron kell ma már játszania minden vezetőnek”.

„…….mindenki számíthat mindenkire……………”

– Egy jó üzletfejlesztési vezetőnek a munkatársakat is tudni kell menedzselni, a termékek, szolgáltatások mellett?

– A termékeken, szolgáltatásokon és az egyéb folyamatokon kívül nagyon fontos a people management, ahhoz hogy az eredményeinket és céljainkat el tudjuk érni, majd azokat képesek legyünk megtartani és túlszárnyalni közösen. Ide tartozik az emberek személyiségjegyeinek ismerete mellett a célok felállítása, az elérési út kivetítése a munkatársaknak, valamint a motiváció fenntartása. Stratégia alkotás a végrehajtás tekintetében és az erőforrás menedzsmentjében is. Érdekel a pszichológia, szeretem, ha szellemiségében sokszínű a csapat. Szó szerint is. Fontos látni, hogy kinek milyen feladatot adhatok, ki miben érzi magát jól és teljesít a legjobban, ehhez pedig nélkülözhetetlen a személyiség tipológiák megismerésére való törekvés. Összefoglalva azt gondolom minden – szakmai és pszichológiai – téren is stratégiában szükséges gondolkodni, a mai körülmények között végképp.

„………….. motivál a munkatársaim fejlődése…………..”

– Ha már „mai körülmények”: Van különleges stratégia az előre vetített válságos időszakra?

– Azt az elvet vallom, hogy minden helyzetben meg kell találni a pozitívumot, illetve a lehetőséget. Mindig abból kell kihozni a legtöbbet, ami éppen adott számunkra. Változékony környezet vár ránk, ahol a leleményes szervezetek maradnak talpon. Mi már most keressük azokat a lehetőségeket, ahol megfelelőek számunkra a feltételek. Egyáltalán nem minősítem a ránk váró időszakot jónak, vagy rossznak. Csak egy új helyzet, aminek a keretein belül kell mostantól további sikeres működést elérnünk. Tudnunk kell a piac változékony jellegére jól reagálni. Természetesen fontos a bevétel oldal, de emellett a költség optimalizálás és hatékonyság növelés is az, ami most komfortot teremt az én eszméim szerint. Hiszek a több lábon állásban, új lehetőségek kihasználásában, új piacok nyitásában is akár.

– A jelenlegi gazdasági helyzetben, mi a legjobb, vagy leghatékonyabb vezetői erény?

– A mostani környezet olyan vezetői szemléletet követel meg, aki a “falon is átmegy” ha az szükséges és a lehető leggyorsabban tud reagálni mindamellett, hogy a csapat elkötelezettségét is eléri az említett hozzáállás mellett.

– A DISC szerint te piros vagy, ami a dominanciát képviseli.

Sokszor beszélgettem már erről és úgy érzem néha ebből presztízs kérdést csinálnak. Nem feltétlenül a piros a jó vezető – annak is megvannak a kihívásai – mindamellett, hogy persze van olyan szituáció, amikor ezt a személyiség jegyet kell előtérbe helyeznünk, így ilyenkor hasznos lehet, ha ez ránk a leginkább jellemző. Az emberben minden szín jelen van különböző mértékben és természetesen van, ami dominál. Egyébként szerintem valamilyen szinten talán kék is vagyok, mivel az egy analitikus gondolkodást takar én pedig különösen hiszek az adat alapú menedzsmentben. Nekem nem lételemem, hogy minden döntést azonnal én hozzak meg, számomra az eredményesség a legfontosabb és ezt együtt tudjuk elérni. Azt azonban mindig szem előtt tartom, hogy a felelősség az enyém minden egyes szituációra adott lépés után. Összességében az elmondható, hogy a csapatban rendkívül izgalmas ha minél több személyiségtipológia jelen van és mindenki a számára megfelelő feladatot látja el.

-Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert kívánok Nektek az eddigi nagyszerű eredményeket követően is.