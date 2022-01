A CoinShares adatai szerint az év utolsó heteiben sokan kiszálltak a piacból. Az évet azonban így is pozitívan zárta a szegmens.

Sokan kiszálltak 2021 utolsó heteiben a kriptopénzalapokból, írta a CoinShare adataira hivatkozva a Reuters. Európa legjelentősebb kirptovaluta-befektetéseket kezelő cége szerint ezzel együtt az évet erős befektetői érdeklődés jellemezte. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy miközben az év végén mindösszesen 260 millió dollárt vontak ki a befektetők, addig az egész évet tekintve 9,3 milliárd dollár érkezett.

2020 volt igazán nagy év

Tavaly is nőtt az érdeklődés a kriptovaluták iránt, de a piac igazán nagy éve a 2020-as volt. Két éve indultak el bitcoinra építő határidős ETF-ek (Exchange Traded Funds, tőzsdén kereskedett alap), melyek a nagy intézményi befektetők számára is vonzóbbá tették ezt az amúgy kockázatos befektetési eszközt. A CoinShares elemzése szerint az ETF-eknek is köszönhető, hogy a beáramlások 2019-ről 2020-ra 806 százalékkal nőttek.

A kriptovaluta-alapok 2021-ben mintegy 62,5 milliárd dollárral zárták az évet, szemben a 2019-es 2,8 milliárd dollárral, ami a CoinShares egy befektetési stratégája szerint arra utal, hogy érlelődik ez az iparág.

A sztár továbbra is a bitcoin. Míg az etherbe tavaly 1,3 milliárd dollár befektetés érkezett, addig bitcoinba 6,3 milliárd. A CoinShares szerint az azonban figyelemre méltó, hogy a bitcoin esetében volt a legkisebb a növekedés (16 százalék) a mértékadó kriptovalutákat figyelembe véve.

Pedig a piac mozgását továbbra is meghatározza: ha a bitcoin emelkedik, húzza fölfelé az összes kriptovalutát, ha viszont bezuhan, vissza is rántja a többieket. A novemberi 69 ezer dollár körüli csúcshoz képest most 43 ezer dollár körül kereskednek vele. A minden kriptovaluták királya amúgy is gyengélkedett, de az amerikai központi bank szerepét betöltő Federal Reserve (FED) egy bejelentése tovább gyengítette. A FED közölte, hogy gyorsítja kötvényvásárlási programjának lezárását, és kockázatkerülő befektetési politikát is szorgalmaz. A második legjelentősebb piaci erőt képviselő kriptovaluta, az ether is novemberben volt a csúcson, azóta azonban értéke több mint ötödét elvesztette (jelenleg 3400 dollár környékén kereskednek vele).

Az árfolyamban újabb nagy mozgást okozhatnak a kazahsztáni zavargások, figyelmeztetnek szakértők. Az ország ugyanis a brit Cambridge Center for Alternative Finance vizsgálatai szerint ma már a világ második legjelentősebb bitcoinbányászati központjává vált.

De mit hoz az idei év?

Egyfelől érzékelhető az érdeklődés növekedése, aminek megfelelően az alapok is egyre több kritpovaluta-típust vonnak be portfóliójukba. A befektetési termékként is megjelenő coinok száma tavaly az előző évi kilencről 15-re bővült, és a befektetési termékek száma is gyarapodott 24-ről 37-re.

Mindezzel együtt a piac mozgását és ezáltal ezeknek a befektetéseknek a jövedelmezőségét nehéz megjósolni. Több szakértő szerint viszont a kriptovaluta-eszközökkel is kereskedő intézmények számának növekedésével az árfolyamok mozgása is közelít a hagyományos piacokéhoz.

