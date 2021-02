A Magyar Suzuki mindhárom üzletága erősen startolt 2021-ben

1473 darab regisztrált személygépkocsival, 16,61 százalékos részesedéssel, piacvezetőként nyitotta az évet a Magyar Suzuki Zrt. a hazai személyautó-piacon.

16,45 százalékos részesedéssel az esztergomi vállalat motoros üzletága szintén vezeti a motorkerékpár piacot az év első hónapja után. Mindemellett a hajómotoros üzletág is kiválóan teljesített Magyarországon 2021 januárjában.

2016 óta az új személyautóértékesítések csúcsán

Az uniós piacokon 2020 januárjától már hibrid meghajtásban értékesített Vitara, 34,7 százalékos szegmens-részesedéssel továbbra is vezeti a SUV városi-szabadidő kategóriát, ezzel együtt pedig a személyautók mezőnyét is. 653 darabot regisztráltak az Esztergomban készülő modellből 2021. január 1-je és 31-e között a Datahouse újautó-eladási statisztikái szerint.

Január végéig összesen 556 darab kelt el a szintén hazai gyártású Suzuki SX4 S-CROSS-ból Magyarországon. A modell az alsó középkategóriás szegmensben az előkelő első helyet foglalja el 33,86 százalékos részesedéssel. Az összes forgalomba helyezett személyautó (8867 darab) 16,61 százaléka tehát az öt éve piacvezető Suzukié volt a hazai piacon az év első hónapjában. Két hazai gyártású modellje mellett, a vállalat két új import hibrid modell értékesítését is megkezdte Európában. Az elektromos hálózatról is tölthető SUV Across, illetve a hibrid rendszerrel felszerelt Swace teljes értékű piaci bevezetése januárban kezdődött meg Magyarországon. A Magyar Suzuki saját gyártású és import modelljeinek köszönhetően tehát a hibrid alternatívák teljes palettáját kínálja a vásárlóknak.

A motoros és hajós üzletág is kiválóan kezdte az évet

25 darab regisztrált motorral, 16,45 százalékos részesedéssel, a Magyar Suzuki a hazai új motorkerékpár piacon is vezetőként nyitotta az évet. A V-Strom 650/XT túramotor és a GSX-S 750 naked motorkerékpárok voltak a márka legnépszerűbb darabjai. Ez a két típus a teljes kategóriát is vezeti az év első hónapja után. A legkedveltebb modellek rangsorában előkelő helyen szerepelt még a Suzuki GSX-R 1000/R sportmotor, illetve az Address robogó is. Az elsöprő autó- és motorértékesítési eredmények mellett a Magyar Suzuki hajómotoros üzletága is évről-évre kiemelkedő aktivitással van jelen a piacon, nem volt ez másképp 2021 januárjában sem. 2017 őszétől Magyarországról irányítják az üzletág Észtországba, Lettországba, Litvánia, Fehéroroszországba, Csehországba, Szlovákiába, Romániába, Szerbiába, Bulgáriába, Montenegróba és Albániába irányuló üzleti és kereskedelmi tevékenységeit is.