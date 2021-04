Syngenta: Készül az új, szántóföldi permetezést segítő app

Megjelent a Cropwise Spray Assist permetezési applikáció, a Syngenta digitális termékeit fémjelző Cropwise-család első tagja.

A vállalat digitális és technológiai csapatának közös fejlesztése – a környezet megóvása mellett – növeli a szántóföldi permetezések hatékonyságát. Az alkalmazás óránkénti időjárási előrejelzéssel (5 napos) és növénykultúrára szabott permetezés-technikai javaslatokkal, fúvókaválasztási ajánlattal segíti a gazdálkodókat.

„Az elmúlt évtized rendkívül nagy előrelépést hozott az agrárdigitalizációban. A világ vezető agrárvállalataként a Syngenta számára stratégiai kérdés, hogy a mezőgazdasági termelők számára olyan a fenntarthatóságot is szem előtt tartó komplex megoldásokat fejlesszen, amelyek hozzájárulnak gazdálkodásuk eredményességéhez. Ennek fontos szeletét jelentik a digitális megoldásaink, amelyek Cropwise márkanéven jelennek meg. Az első hatékony platformunk, a Spray Assist előnyeit már a magyar gazdálkodók is kihasználhatják”

– ismertette Heicz Péter, a Syngenta agrár-innovációért felelős dél-kelet európai vezetője.

A Syngenta technológiai és digitális csapata közösen fejlesztette a Spray Assist alkalmazást, amely segíti a termelőket a permetezés optimalizálásában és a hatékonyság növelésében.

„Magyarországon 17 éve végzünk alkalmazástechnikai vizsgálatokat, amelyek megmutatják, hogyan dolgoznak adott környezetben a Syngenta termékek, például a különböző típusú fúvókákkal. Ezekben hatékonysági vizsgálatokat és a növényeken lerakódott hatóanyag mennyiség visszamérését is elvégezzük. A helyes időpont megválasztása egyrészt a permetezés eredményességét, tehát magát a hatékonyságot biztosítja, másrészt figyelni kell arra is, hogyan lehet óvni a környezetet az elsodródás csökkentésével a permetezés során. A kísérleteink bizonyították, hogy a permetezőgépek beállításának és üzemeltetésének apróbb finomhangolásai milyen jelentős különbségeket okozhatnak az elért eredmények között”

– hangsúlyozta Máté Endre, a Syngenta Duna-régiójának növényvédelmi fejlesztési vezetője.

A magyar nyelvű, okostelefonokra optimalizált Cropwise Spray Assist-ban a felhasználó egyszerűen kiválaszthatja a kezelendő növényfajtát, a permetezés célját és a növény fejlettségi állapotát. Az applikáció segít a legfontosabb paraméterek beállításában, köztük a megfelelő fúvóka kiválasztásában, a permetlé mennyiségének meghatározásában, valamint a haladási sebesség és a permetezési nyomás megválasztásában.

Az alkalmazás ötvözi a legmegbízhatóbb időjárási modelleket és segíti a felhasználónak legalkalmasabb időszak kiválasztásában. A tervezett permetezés közeledtével értesítést is küld a felhasználónak: ebben órára lebontva megmutatja, hogy mikor a legmegfelelőbbek az időjárási feltételek adott területen. Még a kockázati szintekre is ad javaslatot, hogy a kiválasztott időben ajánlatos-e elvégezni a beütemezett permetezést. A Spray Assist használatával meg lehet tervezni a heti permetezési menetrendet, fel lehet készíteni a permetezőgépet, így optimalizálni lehet a permetezés hatékonyságát. Azáltal pedig, hogy a permetlé elsodródás akár 90%-ban csökkenthető, a gazdálkodó óvja a környezetet is.

A Cropwise Spray Assist alkalmazás jelenleg a fő szántóföldi kultúrákban használható, de ez a későbbiekben bővülhet majd, például zöldségfélékkel. Adatbázisa 10 vezető fúvókagyártó 600 fúvókatípusára vonatkozó adatait tartalmazza. Az ingyenesen használható applikáció letölthető Androidra és iOS-re.