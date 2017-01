Hamarosan nálunk is lesznek okos városok?

Magyarország a digitális technológiák fejlesztésének regionális központjává kíván válni – hangsúlyozta vendéglátóinak Varga Mihály a kínai Sencsenben a telekommunikációs termékeket gyártó Huaweinél, és az elektromos járműveket és akkumulátorokat előállító Build Your Dreamsnél (BYD) tett szerdai látogatásán.

A nemzetgazdasági miniszter nyugtázta, hogy számos kínai vállalat működne együtt magyar partnerekkel az e-mobilitás, az intelligens közlekedési rendszerek, az autonóm vezetésű járművek, az okos városok fejlesztésében.

Az MTI-nek megküldött minisztériumi tájékoztatás szerint Varga Mihály rámutatott: “újabb és újabb beruházások egyengetik a kínai tőkebefektetések dinamikus fejlődésének útját Magyarországon”. Hozzátette: “a magyar iparfejlesztési tervekkel összhangban a kormány támogatja, hogy egyre inkább a magasabb kutatásfejlesztési és innovációs tartalommal rendelkező befektetések és tevékenységek jelenjenek meg hazánkban”.

Varga Mihály üdvözölte, hogy mindkét cég hosszú távra tervez: a Huawei részt kíván venni a zalaegerszegi tesztpálya technikai hátterének kiépítésében, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére is fejleszt programokat a vállalat. A BYD pedig Komáromban építi fel első európai elektromos-buszgyárát.

Tárgyalásain a miniszter felhívta a figyelmet a magyar kormány beszállítói hálózatot támogató programjára is. Mint mondta: a bővülő befektetések nemcsak a foglalkoztatottak számát, hanem – tovagyűrűző hatásként – a magyar vállalkozásokat és a kutatásfejlesztési kapacitásokat is erősítheti.

Magyarországon a második legnagyobb kínai befektetőnek számító, egyébként összesen 170 országban jelenlévő, Huawei Technologies dél-kínai központjában Varga Mihályt Csang Csunhsziang és Pang Csimin, a vállalat két elnökhelyettese arról tájékoztatta, hogy a 2009-ben indított magyarországi gyártás a cég Kínán kívüli legnagyobb termelési központjává vált. Csang Csunhsziang hangsúlyozta: mindezt a stabil üzleti környezet tette lehetővé – közölte a cég Varga Mihálynak a kínai infokommunikációs cég sencseni központjában tett látogatásáról szerdán az MTI-vel.

A vállalat legújabb fejlesztéseit, Magyarország digitalizációs fejlődését szolgáló vízióját Cseng Vejfeng, a magyar leányvállalat igazgatója mutatta be a nemzetgazdasági miniszternek. A Huawei vezetői a miniszternél érdeklődtek olyan magyarországi beruházások iránt, mint amilyen a zalaegerszegi önvezető autós tesztpálya infokommunikációja és Magyarország hosszútávú digitalizációs tervei. Válaszában Varga Mihály elmondta, a versenyképesség javítása érdekében január végén induló, GINOP-program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) segíti a hazai kkv-k digitális felzárkóztatását is, és számítanak a Huawei tapasztalataira.

A Huawei kiállítóközpontjában okos város bemutatót tekintett meg a miniszter, ahol a közlekedést, biztonságot monitorozó és automatikusan riasztó rendszereket, okos buszmegállókat állítottak ki, illetve látogatást tett a Huawei 5G-s mobilkommunikációs hálózatot fejlesztő, “2012 Lab” kutatási központjában.

Az 1987-ben alapított, a világ vezető telekommunikációs cégei közé sorolható Huawei Biatorbágyon üzemelteti európai logisztikai központját. 2015-ben a cég 67,5 milliárd forint árbevételt ért el, a legfrissebb adatok alapján 242 munkavállalót alkalmaz. A BYD – Kína egyik legnagyobb vállalata – az akkumulátor-technológiára specializálódott, több high-tech-szektorban vezető szerepet játszik.