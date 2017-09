Az okosautóinkhoz okosabroncs dukál!

A Goodyear olyan okosabroncsot alkotott, ami felhő alapú elemzést készít a gumik állapotáról. Az abroncsba épített szenzor többek közt a nyomást és a gumik hőmérsékletét is méri, így könnyen előre lehet jelzi, hogy mikor kell majd a gumikat szervizelni, vagy cserélni. A Goodyear az intelligens abroncsokat Tesla fél-önvezető autókon teszteli.

A Goodyear összefogott a kaliforniai székhelyű Teslooppal, hogy a legtöbbet hozza ki az új okosabroncsokból. A Tesloop fél-önvezető Teslákból álló flottájával tört be a helyközi közlekedés piacára az USA keleti partján. Autói folyamatosan úton vannak, így rengeteg hasznos információval szolgálnak a Goodyear mérnökeinek. Az abroncsba épített intelligens szenzorok vizsgálják a gumik állapotát, a kapcsolódó felhő alapú applikáció pedig az adatok alapján többek közt azt is jelzi, hogy mikor és mennyivel kell növelni a gumikban a nyomást, vagy, hogy éppen mikor kell cserélni azokat. Ezzel nemcsak hatékonyabbá, de biztonságosabbá is válik a közlekedés. Az innovációnak köszönhetően maximalizálni lehet az egyre növekvő flotta üzemidejét, és a teljes abroncsmenedzsment is továbbfejleszthető. Így például amíg a Tesloop járműveit töltik, addig az abroncsok tervezett karbantartása és szerelése elvégezhető.

„A fejlesztéseket nem csak nyomon követjük, hanem mi magunk szeretnénk építeni a jövőt

– mondta el Chris Helsel, a Goodyear műszaki vezérigazgatója.

„Az új mobilitási rendszer lassan kiforrni látszik, mi pedig lépést tartunk a közlekedési ágazat technológiai fejlődésével. Olyan abroncsokat fejlesztünk ki, amelyek illeszkednek az intelligens járművek képességeihez.”

A Goodyear 2017 januárja óta dolgozik együtt a Teslooppal, hogy tanulmányozza az önvezető technológiák abroncsokra gyakorolt hatását. A projekt részeként a Goodyear mobil flottamegoldásait a személyautókra is kiterjeszti.

„Ha valaki járműveket működtet az év minden napján, akkor az abroncsokkal kapcsolatos problémák esélyének minimalizálása nagyon fontos, hiszen így tudjuk biztosítani a fogyasztói élményt és hatékonyan működtetni az üzleti modellünket”

– mondta el Rahul Sonnad, a Tesloop vezérigazgatója.

„Az adatvezérelt abroncsdiagnosztika olyan lehetőség, amely hozzájárul a Tesloophoz hasonló vállalkozások még hatékonyabb működéséhez, az autóinkat pedig az utakon közlekedő legbiztonságosabb járművekké teszi.”

A Goodyear és a Tesloop közös projektje a tehergépkocsi flották számára bevezetett Goodyear Proactive Solutions sikerére épül, amely fejlett telematikát és prediktív elemzési technológiát alkalmaz. Ez teszi lehetővé a flották üzemeltetői számára, hogy optimalizálják az üzemanyag-felhasználást és képesek legyenek pontosan azonosítani, illetve megoldani az abroncsokkal kapcsolatos problémákat, még mielőtt azok bekövetkeznének.

„A Goodyear újabb szintre lép, amikor flottairányítási szakértelme, intelligens termékei és kiterjedt szervizhálózata ötvözésével komplett megoldásokat nyújt a mobilitás jövője számára”

– tette hozzá a Goodyear műszaki vezérigazgatója.

A Goodyear autógyártókkal is együttműködik, hogy adatokat gyűjtsön a járművezérlő rendszerek fejlesztéséhez, és így még biztonságosabbá és hatékonyabbá tegye a termékeit, és végső soron az autózás élményét is.