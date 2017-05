A Nestlé meghirdette mentorprogramját startupok részére

Egyre gyakrabban vetődik fel, hogy a nagyvállalatok innovációjába fiatal vállalkozók ötleteit, startup megoldásokat lenne érdemes beemelni. Ahhoz azonban, hogy egy startup egy nagyvállalathoz bejusson, mindkét oldal részéről hatalmas bizalomra és nyitottságra van szükség.

Ezt a folyamatot gyorsíthatja meg a Nestlé és a The Connect East Incubator közös rendezvénye a HackYourCompany, ahol nem csak tehetséges egyetemistákat vártak, hanem a már működő projektek, startupok is bekerülhettek a legjobbak közé. A jelentkezők a vállalati működés újragondolásával, cégeknek tervezett megoldásaikkal pályázhattak a májusi rendezvényeken.

A startup kategóriában, kidolgozott ötletekkel versengő projektek a Future Work Fesztiválon – az Akváriumban – egy demo day keretében, számos nagyvállalati szakember előtt prezentálhattak. Az új ötletekkel rendelkező fiatalok pedig a hétvégén, egy kétnapos ötletversenyen – a Mosaikban – mutatták be tehetségüket. A HackYourCompany eseményei iránti érdeklődést mutatta az is, hogy mindkét helyszínen teltházzal futottak le a versenyek, és a Nestlé szakértőiből álló zsűri összesen mintegy 30 projektet hallgatott meg. A startupok közül négyet, míg az ötletek közül hármat láttak kiemelkedőnek a szervezők és a nagyvállalati szakemberek.

A nyertesek a legkülönbözőbb problémákra kínálnak megoldást. A demo day-en Startup kategóriában a győztes Talk-a-Bot egy intelligens chat robotot fejleszt, a második helyezett HeatVentors egy hőtárolási megoldással érkezett, míg a harmadik díjazott a Zyntern, a cégeket és a gyakornokokat kapcsolja össze. Különdíjat kapott a BookR Kids csapata, amely az interaktív könyvkiadás témakörében tevékenykedik.

Az ötletek versenyén a Nestlé Joy az augmented reality marketing lehetőségeit gondolta újra ezzel lett első, a második helyre befutó Spynbio bionyomtatással kísérletezik, míg a harmadik díjazott projekt, a Viszed egy közösségi futárszolgálat terveit vázolta fel. A versenysorozat összdíjazása 3,5 millió forint volt.

„Ennek az együttműködésnek abban látom a legnagyobb üzleti értékét, hogy lehetőséget teremt az innováció és a tehetségmenedzsment összekapcsolására, és egyben ötvözi a nagyvállalati tudást a start-up gondolkodással és kreatív megközelítéssel”

– hangsúlyozva Verő Barbara, a Nestlé HR vezetője.

A Nestlé tervei szerint a győztesek nemcsak a kiosztott díjakkal és a közös munka tapasztalataival gazdagodnak. Egy gondosan tervezett, több hónapos mentorprogram segítségével lehetőségük nyílik bekapcsolódni a vállalat mindennapi munkájába, és akár együttműködést is kialakíthatnak a céggel a közös munka során.

Az implementációs mentor program lebonyolításában a Nestlé a Barta Consulting tanácsadó mellett a The Connect East Incubator szakembereire és a saját belső mérnökeire támaszkodik, remélve hogy a most kiválasztott tehetségek projektjei hamarosan a cég számára hasznos termékekké vagy szolgáltatásokká válnak. A budapesti HackYourCompany egy kísérlet volt, sikere után nem csak egy verseny, hanem a cég tehetségfejlesztésének az egyik csatornája szeretne lenni, amely nemzetközi szinten is segíti a Nestlé stratégiáját, továbbá a saját belső kezdeményezéseit és innovációs csíráit is közel hasonló módszerrel kívánja a jövőben támogatni.