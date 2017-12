Az OK Oktatási Központ finn módszerrel képzi a jövő magyar startuppereit

A finnek az innováció területén a világ érvonalához tartoznak, köszönhetően nagyrészt az ország kiváló oktatási rendszerének. A startup kultúra ennek eredményeként igen fejlett az északi államban, a finn vállalkozói szemlélet sikerességét jól bizonyítja, hogy a világ startup exit-jeinek mintegy 10%-át finn cégek valósítják meg.

A „finn oktatási csodát” honosítja meg az OTP Fáy András Alapítvány által működtetett OK Oktatási Központ, mely nemrégiben kiváló minősítést kapott a Finn Nemzeti Oktatási Ügynökséggel szorosan együttműködő Kokoa Agency-től. A Kokoa Oktatási Standard minősítést két hónapos vizsgálat után, 400 kérdéskört vizsgálva, a tanítók (OK trénerek) és diákok személyes interjúztatása, valamint tudományos elemzések elvégzése után ítélte oda a szervezet. Az értékelés szempontjai a XXI. századi képességek átadására, a finn pedagógiai módszertanra és a finn oktatás – elsősorban a Helsinki Egyetem – kutatásainak eredményeire épültek.

„A finn megközelítéshez hasonlóan nálunk a gyerekek minden lehetséges segítséget megkapnak, hogy képességeiknek és igényeiknek megfelelően haladjanak a tanulásban. Minden alapítványi programunk, így képzési tevékenységünk is illeszkedik a kor társadalmi elvárásaihoz és folyamatosan igazodik a tinédzsereket foglalkoztató trendekhez. Így például tanulás közben is alkalmazunk digitális eszközöket, sőt folyamatosan törekszünk ezek fejlesztésére. Ezért is hirdettük meg Digitális Ötletpályázatunkat, amellyel legfőbb célunk a fiatalokat valóban támogató, az ő életüket jobbá tevő digitális megoldásokat találni”