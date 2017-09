Megint büszkék lehetünk fiainkra, most épp tudományos területeken hódítanak!

A szeptemberi EU Fiatal Tudósok Versenyének döntőjén három magyar fiatal képviseli hazánkat Tallinnban. A több mint 45000 eurós összdíjazású, háromnapos versenyen Kocsis Ábel, Molnár Áron és Puskás Dávid 38 országból érkező több, mint 100 másik tehetséges versenyzővel méri össze tudását.

Az EU Fiatal Tudósok Versenye az Európai Bizottság kezdeményezése, melynek célja, hogy a 15-20 év közötti fiatalok figyelmét a természettudomány és technológia területére irányítsa és elősegítse az együttműködést közöttük. Az első versenyt 1989-ben, Brüsszelben rendezték meg. Az értékes különdíjakon kívül minden évben három 1., három 2., ill. három 3. díjat osztanak ki, melyek 7000, 5000, ill. 3500 eurós pénzjutalommal járnak.

Az elért díjak, ill. különdíjak összesítése alapján Magyarország az EU Fiatal Tudósok Versenyén, a résztvevő európai országok „éremtáblázatán” a 4-5. helyet foglalja el.

Az európai döntőbe, három értékelő fázist követően 38 európai országból kb. 100 fiatalt jut be, akik mintegy 25000 fiatal tudósjelölt közül kerülnek ki. Az EU-döntőnek minden évben Európa valamelyik nagyvárosa ad helyszínt, 2003-ban pl. Budapest volt a találkozó színhelye.

Az EU Fiatal Tudósok Versenyének 2017. évi döntőjét 2017. szeptember 22. és 27. között Tallinnban rendezik meg. A kiválasztott mintegy 100 pályázó között Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által megrendezett 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny három első díjas pályázatának készítője, összesen három fő képviseli.

Kocsis Ábel (a Soproni Széchenyi István Gimnázium végzett diákja, jelenleg a BME hallgatója) a „Mennyire vagyunk tartósak? (Gerincgörbületek kirajzolása Tolival)” nevű gerincvizsgáló eszközzel, Molnár Áron (a Székesfehérvári SzC Széchenyi István Műszaki Szakgimnázium végzett diákja, jelenleg szintén a BME hallgatója) az „Új típusú ferrofluidos dőlésérzékelő szenzor” c. projekttel, Puskás Dávid (a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákja) pedig a „3D nyomtatott Holdbázis” c. munkájával méri össze tudását a többi résztvevővel. A Magyar Innovációs Szövetség konzultációkkal is segíti a fiatalok felkészülését a kiutazás előtt. A magyar delegációt Ivánka Gábor, a hazai verseny zsűritagja vezeti.

A fiatalok a háromnapos döntőn az általuk berendezett standnál találkoznak a bírálóbizottság tagjaival. A végleges sorrendet a 19 tagú nemzetközi zsűri, a személyes interjúk alapján határozza meg.