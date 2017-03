Magyar találmánnyal zöldül a vasút

Az innovatív vezetőtájékoztató rendszer (DAS) használatával nemcsak a vasúti közlekedés környezetterhelése mérséklődik, hanem javul a menetrendi pontosság és csökken az amortizáció is. Nem csoda, hogy már több európai vasúttársaság – így a DB-Cargo, a London Midland & Southern vasúttársaságok, valamint a Vossloh járműgyártó – is használja a rendszert. Sőt, könnyen lehet, hogy a találmány a vasút mellett más közlekedési ágakat is meghódíthat, hiszen a szoftver továbbfejleszthető közúti használatra is.

A nemzetközi jelentőségű innováció nagyrészt magyar tesz­telők, informatikusok, gépészmérnökök, villamosmérnökök, mechatronikai mérnökök és fizikusok közös munkájának az eredménye. Mátyás Attila, a Knorr-Bremse Rail Systems Budapest szoftverfejlesztési csoportvezetője elmondta:

„Az iCOM Assist is bizonyítja, hogy a hazai mérnökök a világ kutatás-fejlesztésének élvonalába tartoznak. Az ilyen jelentőségű kreatív projektek kivételes szakmai tapasztalatot nyújtanak minden résztvevő számára. Ehhez biztosít stabil hátteret egy olyan világcég, mint a Knorr-Bremse.”

Az iCOM Assist működésének lényege, hogy az út során folyamatosan információkkal látja el a vonat vezetőjét annak érdekében, hogy a szerelvény energiafogyasztása a lehető legalacsonyabb legyen. Az energiafelhasználást a vasúti közlekedésben nagyon sok tényező befolyásolja. Az optimális sebesség megválasztásához a szoftver felhasználja a menetrend adatait, az aktuális vonat tömegét és hosszát, a gyorsítási és fékezési karakterisztikákat, a gördülési és légellenállást, valamint a pályaemelkedést. Az iCOM Assist képes megadni azt az optimális „gázkar” és fékkar állást a vonatvezetőnek, amellyel a lehető legkisebb energiabefektetéssel érhet célba. Emellett arra is javaslatot ad, hogy az elektrodinamikus vagy a pneumatikus féket célszerű-e használni a fékezés során.

Az állandó GPS kapcsolat biztosítja, hogy műholdak segítségével nyomon követhessék a vonatok haladását, a GSM adatkapcsolat pedig a forgalomirányítási adatokat teszi elérhetővé. Az iCOM Assist nem igényel drága szenzorokat és költséges telepítést. Üzemeltetéséhez csupán egy, az ablakra rögzíthető GPS antenna és egy tablet méretű kijelző szükséges. A szoftver számos, ezen a területen újdonságnak számító megoldást alkalmaz, ezért a Knorr-Bremse több szabadalmi bejelentést is benyújtott az Európai Szabadalmi Hivatalhoz.