Becsekkolt Budapestre is a minden szempontból újgenerációs utazási applikáció, a Like Locals

A most ingyenesen letölthető, jelenleg béta verziójú applikáció fejlesztőinek nem titkolt célja, hogy forradalmasítsák a turizmus világát, a kifejezetten az Y generáció utazási szokásaira szabott alkalmazással.

A több hónaposra tervezett próbaidőszak során a fejlesztők várnak minden visszajelzést, véleményt, hogy ezzel is javítsák az felhasználói élményt. A magyar főváros mellett az első időszakban, Barcelonában és Londonban tehetnek egyedi sétákat és hagyhatnak „lábnyomot” az utazók az alkalmazás segítségével.

Különleges látványosságok, valóban helyi lakosok ajánlásával, egy kincskereső játék izgalmával fűszerezve – ezt ígéri felhasználói számára a most csütörtökön indult Like Locals applikáció. A még béta verzióban induló, ingyenesen letölthető alkalmazás fejlesztői két célt tűztek maguk elé. Egyfelől egy valóban személyre szabott és autentikus élményt szeretnének biztosítani a felhasználóik számára. Másfelől pedig azáltal, hogy a hagyományos városnéző útvonalak mentén található nagy forgalmú vállalkozások helyett a helybeliek ajánlása alapján az eddig eldugottnak számító vállalkozások is figyelmet kaphatnak, szeretnének vissza is adni ezeknek a közösségeknek.

Az applikáció indulása kapcsán Csányi Gabriella a Like Locals társalapítója és ügyvezetője kiemelte, hogy az alkalmazás véglegesítéséhez különösen fontos számukra az, hogy milyen visszajelzéseket kapnak a tesztidőszak alatt:

„Egy olyan szolgáltatást szeretnénk létrehozni, ami kifejezetten az Y generáció utazási szokásaihoz alkalmazkodik, ennek megfelelően hiteles, személyre szabott és egyedi utazási élményt biztosít a felhasználói számára. Ezt szem előtt tartva indítjuk el a mostani tesztidőszakunkat, három város, egyenként mintegy 30 túraútvonalával. Szeretnénk, ha minél többen letöltenék, kipróbálnák, és megosztanák velünk benyomásaikat, élményeiket az alkalmazásról, hogy a Like Locals valóban az Y generációs utazók partnere lehessen.”

A most elérhető tesztverzió segítségével három város, Budapest, Barcelona és London fedezhető fel a helyiek ajánlásai alapján. Az applikáció egyedisége abban rejlik, hogy olyan városi sétákat, túrákat, vagy, ahogy az alkalmazás hívja őket „Footprinteket” kínál felhasználói számára, amelyek állomásait a helyiek állították össze olyan különleges helyszínekből, amiket a hagyományos turistaútvonalak nem érintenek.

Az app további különlegessége, hogy az egyes állomásokon a felhasználók a helyiek történetei, leírásai alapján ismerhetik meg a kiválasztott várost és annak eddig rejtett nevezetességeit.

Az applikációban jelenleg elérhető városokban egyenként közel 30-30 footprint azaz útvonal található, azonban a fejlesztők ezt a jövőben szeretnék bővíteni, amihez szintén várják a felhasználók saját történeteit, kedvenc nevezetességeit.

Az alkalmazás letölthető az App Store-ban és a Google Playben.

További információk: www.likelocals.co.uk