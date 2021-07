A futurisztikus ötlet célja, hogy a majdani orosz Mars-bázis folyamatosan energiához jusson. De ehhez előbb két dolgot is teljesíteni kell.

Érdemes lehet egy atomerőművet is kiépíteni a Marson, ha az orosz bázis már elkészült és biztonsággal üzemel a vörös bolygón – közölte újabb terveit a Roszkoszmosz állami űrhivatal alá tartozó Arsenal Design Bureau a Sputnik News szerint.

Az atomreaktorral a majdani Mars-bázist működtetnék, és darabokban, a Zeusz nevű, nukleáris meghajtással működő teherűrhajóval juttatnák a planétára. Ahol aztán egy ejtőernyővel a felszínre engednék azt. Ezzel a tervvel azonban legalább két probléma is van, köztük az, hogy a Zeusz továbbra sincs kész.

A különleges űrhajót ugyanis több mint egy évtizede tervezgetik az oroszok, de a munka eddig csak a koncepcióig jutott. Ez utóbbit 2019-ben mutatták be, és ugyanekkor hangzott el az is, hogy a járművön zajló munka 2024-ben fejeződhet be. Az első repülési teszteket viszont így is csak 2030-tól lehetne elkezdeni.

A Roszkoszmosz első embere, Dmitrij Rogozin korábban arról beszélt, hogy a Zeuszt egy multifunkciós eszköznek szánják: ennek értelmében a járművet a marsi misszió mellett például a Vénuszhoz is elküldhetik, illetve a Naprendszeren kívüli küldetésekhez is felhasználhatják. Feltéve, hogy elkészül.

Forrás: HVG