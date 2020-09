A Discovery Channel és Discovery Science a The Washington Post-tal együttműködve élőben közvetítette a Crew Dragon űrhajó augusztus 2-ai visszatérését a földre. A nagyközönség a Discovery Channel jóvoltából szeptember 6-án láthatta először a Space Launch: Vízreszállás című műsort. Aki lemaradt róla, vagy újra át szeretné élni a fantasztikus eseményt, az október 10-én, szombaton este a Discovery Science vetítésén ismét részese lehet az amerikai űrtörténet egyik jeles eseményének.

Május 27-én, szerdán az egész világ végig izgulta, ahogy az Egyesült Államok Űrkutatási Hivatala (NASA) és a SpaceX űripari magáncég megpróbálkozott a történelmi küldetéssel: újra amerikai űrhajósokat küldeni az űrbe, méghozzá amerikai űrhajóval, amerikai földről. Azonban a szerdai küldetést a kedvezőtlen időjárás miatt 17 perccel a tervezett startidőpont előtt végül törölték. Így a Kennedy Űrközpont 39A startállásából ekkor még nem indulhatott útnak a SpaceX Falcon-9 rakétája, csúcsán a Crew Dragon űrhajóval, fedélzetén Robert Behnken és Douglas Hurley veterán űrhajósokkal.

Május 30-án szombaton, magyar idő szerint 21 óra 22 perckor hibátlan startot követően sikeresen az űrbe jutott a Dragon és két pilótája, véget vetve ezzel a kilenc évig tartó hiátusnak. Az esemény közvetítése Discovery és a Discovery Science számára rekordszámú nézettséget hozott és a tudományos csatorna történetének legmagasabb besorolású televíziós adását generálta.

„Az ilyen élő és szakszerű közvetítéseket a nézők csak a Discovery és a Discovery Science csatornákon találhatják meg. A The Washington Postnak köszönhetően több mint egy évet töltöttünk a SpaceX fejlődéstörténetének dokumentálásával, tanulmányozásával. Nyomon követhettük, hogyan vált az első olyan amerikai magáncéggé, amely űrhajósokat szállít az űrbe és hozza haza őket biztonságosan. Az Amerikában bemutatott, augusztus 2-ai élő közvetítésünk a földre való hihetetlen visszatérésüket mutatta be”

− mondta Scott Lewers, a Discovery Science tartalomért felelős vezetője.

A felvételeken látható egyedi tartalmak és interjúk Amerika egyik vezető újságírójának, Christian Davenportnak a közreműködésével készültek. Davenport még 2000-ben csatlakozott a Washington Post-hoz, egyedi stílusának és megközelítéseinek köszönhetően már háromszor került a Pulitzer-díj döntősei közé, valamint több sikerkönyvet is maga mögött tudhat. Davenport űripari kérdésekben az egyik legnagyobb szaktekintélyű író.

„A The Washington Post régóta foglalkozik az űriparral és az űrkutatással. Arra törekszünk, hogy egyedülálló hozzáférésünknek köszönhetően a továbbiakban is alapos betekintést nyújtsunk olvasóinknak az új űrkutatási tevékenységekről és legérdekesebb történésekről”

− mondta Emilio Garcia-Ruiz, a The Washington Post ügyvezető szerkesztője, majd hozzátette:

„Örülünk, hogy ismét együttműködhetünk a Discovery-vel, hatalmas elismerés erről a történelmi eseményről az élő televíziós közvetítés mellett mi is beszámolhatunk.”

A Discovery és a Discovery Science eddig nem látott módon közvetítette az űrhajó visszatérését a földre. A jelenlegi és volt űrhajósok, köztük Mike Massimino és Garrett Reisman mellett kiváló mérnökök és más különleges vendégek, köztük a kalandor és lelkes felfedező Josh Gates szakértői kommentárjai is garantálták a közvetítés sikerét a nézők számára. A Space Launch: Vízreszállás című műsor házigazdájaként ismét Chris Jacobs tévés személyiség köszöntötte a nézőket. Chris amúgy sem ismeretlen a Discovery nézői számára, hiszen számtalan eseményről tudósított már a korábbiakban is. A két nagyágyú mellet az Emmy-díjas újságíró, David Kerley is visszatért a riporter csapat tagjaként.

A Discovery Channel és Discovery Science csatornák a NASA és SpaceX: Utazás a jövőbe című, egészestés dokumentumfilm keretein belül mutatják be a SpaceX történetét, továbbá exkluzív betekintést nyújtanak a nézőknek a cég főhadiszállásáról, végigkísérve azt az utat, ami a NASA-val való közös kilövéshez vezetett.