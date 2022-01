Észszerűség vagy kényelem? – modern technológia vadászathoz

Sok vadász ódzkodik a modern technológia alkalmazásától a vadászatok alatt. Vannak olyanok, akik pusztán kényelmi megoldásnak tartják a hőkamerák bevétését vagy éppen az éjjellátók alkalmazását. Azt mondják, ezzel elvész a vadászat valódi izgalma, a lényege, miszerint a vad és a vadász egyenrangú érzékeléssel küzd a természet színterén.

Technológia a vadászatban – gondoljuk újra kicsit

Az igazság az, hogy az ember érzékelése jelentősen alulmarad a vadállatokkal szemben. Sem gyorsaságban, sem az érzékek vagy a reflexek terén nem vehetjük fel velük a versenyt. Egyetlen ilyen eszközünk van a vadászat alatt csupán, ami erősebb: a fegyverek, amelyek messzire lőnek és a távcsövek, amik javítják a látásunk.

Ám ezekkel még korántsem vagyunk egyenrangúak. Az állatok képesek éjjel tájékozódni, szaglásról felismerik azokat a helyeket, ahol a társaik vagy épp ellenségeik járnak. Mi erre képtelenek vagyunk. Ezért a vadkamerák, amik megfigyeli helyettünk a legjobb vadjárta helyeket, helyettesíthetik a szaglásunkat.

Az éjjellátók pedig azt a látást adják számunkra, amivel pontosabbak leszünk. Pontosabbak, mert megfelelően ki tudjuk választani a vadat, jobban tudunk célozni és ezzel kevesebb kárt és szenvedést okozunk. Ráadásul jelentősen megkönnyíti a felesleges manővereket, ami által végre valóban a vadászat élményére összpontosíthatunk.

Összegzés

Kényelmesség tehát a modern technológia alkalmazása egy izgalmas vadászat közben? Aligha. Ez inkább előrelátás és azon kellemetlen helyzetek megelőzése, amiket egyetlen vadász sem élvez igazán. Ne akarjuk feleslegesen kínozni magunkat az eseménytelen éjjeli vadlesekkel, ahol azt hisszük, nem történt semmi.

Egy éjjellátó vagy vadkamera megmutatja, hogy nagyon is zajlik az élet körülöttünk – csak épp a fülünk és szemünk képtelen ezt érzékelni. Ha tehetjük, legalább egy vadkamerát szerezzünk be. Nem csupán hasznos, de nagyon érdekes fotókat is készíthetünk vele. Olyan mutatósakat, amelyek képek formájában még otthonunk falán is örök emlékként díszeleghetnek.

