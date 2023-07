Milyen esetekben megoldás a szennyvíz szivattyú?

Bár a neve után azt gondolhatnánk, hogy a szennyvíz szivattyú csakis a szennyvíz csatornába juttatására használható, ez koránt sincs így. Meglepő, de számos más helyen is sikerrel használható ez a típus. Jó hír tehát, hogy egyetlen szivattyú a ház körül nagyon sok helyen jó szolgálatot tehet. Az alábbiakban sorra is vesszük mindet.

Elárasztott pincék vagy alagsorok

Mivel a szennyvíz szivattyúk eleve arra lettek kitalálva, hogy olyan folyadékot is tudjanak szivattyúzni, amiben nagyobb szennyeződések is lehetnek, ezért a beázott pincék sem jelentenek nekik gondot. Az éghajlatváltozással egyre többször tapasztalunk majd hirtelen lezúduló nagy esőket, amikre a csatornahálózat nincs felkészülve. Egy szennyvíz szivattyú tehát biztonság kedvéért elférhet a háztartásban, főleg ha van pincénk.

Arra azonban figyelni kell, hogy nem minden típus alkalmas a nagy szennyeződések elvezetésére. A búvár szennyvízszivattyúk például ilyenek, viszont rendkívül csendesen működnek.

Amilyen nagy szükség van a vízre szabadtéren, olyannyira nem mindegy, hogy beltéren hol találkozunk vele. A beázások következtében tönkremehet a padló, károsodhatnak a falak, a ház tartószerkezete, alapja, a penészről nem is beszélve. Rengeteg gondot tud tehát okozni. Egy ház építésénél, amikor még csak az alap van kiásva, szintén szükség lehet arra, hogy a gödörben összegyűlt vizet kiszivattyúzzuk. Ilyenkor is bevethető a szennyvíz szivattyú.

Az külön jó, ha az így eltávolított és nem túlságosan szennyezett vizet valamire még fel tudjuk használni, esetleg öntözésre.

Háztól távolabb vagy magasabban lévő utcai szennyvízhálózat

A szennyvíz szivattyú fő funkciója mégis az, hogy a háztól vagy az ipari létesítménytől elvezesse a szennyvizet és biztonsággal továbbítsa azt a szennyvízhálózat felé. Előfordulhat olyan eset, hogy a ház mélyebben fekszik, mint maga a csatornahálózat, így fel kell juttatni a hálózatig a szennyvizet. Ilyenkor jön jól egy szennyvíz szivattyú.

A szennyvízben számos baktérium és fertőző anyag található, ezért az egészséges környezet és az emberi egészség szempontjából is létfontosságú, hogy megfelelően legyen kezelve. Gondoljunk csak a középkorra, amikor a szennyvíz sokszor az utcán végezte, nem egy járványt, megbetegedést okozva ezzel.

Egyes településeken vagy azok bizonyos részein az is előfordulhat, hogy nem lehet rácsatlakozni a szennyvízhálózatra. Ott tartályokban lehet összegyűjteni a szennyvizet, majd onnan elszállíttatni. Ennek a folyamatnak az elvégzéséhez is szükség van a szennyvíz szivattyúra.

Ipari szennyvízkezelés

Az ipari szennyvízkezelésnél is keletkezik szennyvíz, amit szivattyúval kell mozgatni. Az a speciális eset áll fenn ipari területen, hogy a szennyvíz különböző erősen korrodáló és maró anyagokat is tartalmazhat, tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen anyagból készül a szivattyú.

Szinte minden ipari ágazatban használnak vizet, sajnos némelyiben túl sokat is, és talán nem a legfenntarthatóbb módon. Egy minőségi szivattyú sokat segíthetne azon, hogy a használt vizet minél többször és többféle módon újra lehessen hasznosítani.

A szivattyúk anyaga nagyon sokféle lehet. A tengely legtöbbször rozsdamentes acél vagy öntöttvas, a járókerék pedig réz. Az ipari szennyvíz szivattyúk értelemszerűen nagyobb teljesítményűek, mint a háztartásiak. Egy-egy gyártási folyamat sikeressége is múlhat azon, hogy milyen szivattyú dolgozik a vízelvezetésnél.

Ma, amikor egyre több szó esik arról, hogy Magyarország sem lesz kivétel a vízhiánnyal való küzdés alól, át kell gondolni a vízkezelési szokásainkat. Mind a háztartásokban, mind az ipar területén. A gyáraknak sokszor ma is bevett gyakorlata az, hogy a szennyvizet a folyókba, tavakba engedik, felmérhetetlen károkat okozva ezzel.

A fenntartható vízkezeléshez mindenképp hozzátartozik az, hogy miképp bánunk a természetes vizeinkkel. Minden eszközzel óvnunk kell őket, mert a jövőnk múlik rajta.

A szennyvíz szivattyúk típusai

A szennyvíz szivattyúknak is vannak különböző altípusai, mind kicsit más feladatot látnak el. Az úgynevezett felszíni szennyvíz szivattyúk kisebb szilárd szemcséket tartlamazó vizek szivattyúzására remekül használható. Az építkezések környékén biztosan jó hasznát vehetjük.

A búvár szennyvíz szivattyúk azok, amik nagy esőzések után beázott pincéket menthetnek meg attól, hogy nagyobb kár keletkezzen.

A darálós búvár szennyvízszivattyú az igazi nagyágyú, hiszen ahogy a neve is mutatja, ez már nagyobb, a szennyvízben rendszeresen felbukkanó szennyeződésekkel is el tud bánni. Ha egy ilyet szerzünk be, akkor biztosan le van a gond a háztartási szennyvízről.

Annál is inkább fontos ez a fajta szivattyú, mert sajnos sokszor olyan dolgok is a WC-ben kötnek ki, amik egyáltalán nem oda valók. A legtöbb nyilvános mosdóban külön tábla jelzi, hogy az intim betéteket és egyéb higiéniai eszközöket nem szabad a WC-be dobni. Ide tartozik sok törlőkendő is, amiről azt hihetnénk a csatornába való, de nem. Ha használjuk, akkor a kukában van jobb helyen, bár fenntarthatóság szempontjából jobb kerülni ezeket.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!