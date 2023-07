Ablakkal melegített terek – új magyar fűtési rendszer

Világújdonság az új magyar fűtési rendszer

Termékfázisba lépett és már rendelhető a magyar gyártónál az utóbbi évek egyik globálisan is páratlan épületgépészeti fejlesztése, amely hazai innováción alapszik. Az EGW Technologies égisze alatt, EnerGoWindow (EGW) márkanéven gyártott fűtőüveg az ablakfelületeket használja hőleadóként, miközben az üveg optikai és más tulajdonságai nem változnak és a keretek anyaga is közömbös.

Az EGW lényege, hogy a hőleadó felület maga az üveg, így a fűteni kívánt épületben nincs szükség más fűtési célú gépészeti berendezésre, vagy a szokásos hőleadó felületekre ‒ radiátorok, becsövezett padló- és falfűtés, fűtőpanelek, fancoil stb. ‒ ismertette az újdonságot a gyártó cég vezetője. Szentesi László hozzátette: hálózati áramon kívül, kizárólagos fűtési megoldásként használva az EGW-nél mindössze a fűtendő alapterület 20-30%-át kitevő üvegfelületre van szükség, ami egy újabb épületben szinte mindig adott.

Az infrasugárzóként is működő rendszer hatásfoka összevethető a legkorszerűbb fűtési technológiákkal, amit a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának 2022-es, tudományos igényű laborvizsgálata is igazol. Ugyanezen tanulmány és a tapasztalat igazolja a kiváló hőérzetet és a gyors működést, illetve, hogy a hőleadás természetesen csak a fűtött tér irányában jelentkezik.

A kifejezetten környezetbarát megoldás bármilyen szokásos módon szabályozható, de méri a páratartalmat és a hőmérsékletet, így saját okosotthon-szoftvere is alkalmas a szellőzés, a klíma, vagy az árnyékolástechnika távoli vagy automatikus vezérlésére. A rendszer nemcsak működését tekintve gazdaságos, de beruházásként is gyors megtérülést ígér, mivel bekerülési ára alatta marad egy hagyományos épületfűtő-rendszerének, ideértve a hőszivattyúkat is.

Szentesi László rámutatott, hogy ez a fűtőfelület semmiben nem változtatja meg a nyílászárók működését, tehát továbbra is nyitható marad, kerülhet rá redőny, az üveg nem tükröz, az átlátszóságát sem befolyásolja. Az olyan terekbe, mint a fürdők, ahol megfelelő méretű ablakfelület gyakran nem áll rendelkezésre, azonos elven működő kiegészítő eszközök telepíthetők, például tükör vagy törölközőszárító.

Az EGW Technologies rendszere új perspektívát nyit az építkezők, valamint az építészek és épületgépészek számára, miközben tulajdonságai, „láthatatlan” megjelenése miatt például műemléki jellegű felújításoknál is evidens választás lehet.

