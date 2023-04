Így készülj fel hatékonyan az öntözési időszakra

Egy szép kert nyugalma és biztonsága megfizethetetlen élményt ad a mindennapok során – ezért is fontos, hogy már a tavasz kezdetén belevágjunk a gondozásába. Gondoltál már arra, hogy idén egy öntözőrendszer kiépítésével korszerűsítsd és tartsd fenn a friss gyep és a csodaszép virágok látványát? Így nyáron nemcsak rengeteg időt spórolhatsz meg magadnak, de még a füvesítéssel járó munkát is megkönnyítheted. Mutatjuk, hogyan vágj bele a telepítésbe!

Törekedj hatékonyságra, telepíts locsolórendszert!

Üde, élénkzöld pázsit, szebbnél szebb virágok garmadája: számodra is ilyen az ideális kert? Akkor már biztosan tudod, hogy ezért a látványért hónapról hónapra és évről évre keményen meg kell dolgozni. Mindennek az alapja a rendszeres locsolás, ami nemcsak az egyik legfárasztóbb kerti munka, hanem az egyik legidőigényesebb is.

Emiatt kifejezetten praktikus és hatékony megoldás egy automatizálható locsolórendszer kiépítése. Hogyan térül meg mindez? Időben és látványban biztosan. Elég csak abból kiindulni, hogy egy virágokkal, zölddel teli kertnek – négyzetméterekben mérve – megközelítőleg napi 4-6 liter vízre van szüksége. Így egy kisebb kert is minimum háromnegyed órás locsolást igényel, nem beszélve a körülbelül a 3-400 m²-es, füvesített kertekről, amiknek öntözésére legalább másfél, de akár két órát is rá kell szánni.

Ha ezekkel a számokkal kalkulálsz, szorozd be “csak” a nyári szezont a locsolási órák számával (91 nap x 2 óra). Így máris kapsz egy igencsak magas értéket, ami azonnal rámutat, hogy mennyi hasznos percet tudnál megspórolni és másba fektetni, ha nem a kézi, slagos locsolás mellett döntenél napról napra. Mindemellett egy öntözőrendszerrel a füvesítés menetét is hatékonyabbá teheted, mert segítségével pontosan lehet szabályozni az új pázsit növekedéséhez szükséges vízmennyiséget. Füvesítéskor a víz hiánya és a túladagolása is problémákat okozhat.

Az öntözőrendszer kiépítése házilag is lehetséges

Amennyiben attól tartasz, hogy egy locsolórendszer telepítése nagyon nagy kiadást jelent, van egy jó hírünk: precíz tervezéssel és tudatos utánajárással öntözőrendszer házilag is telepíthető. Természetesen ilyenkor nagyon sok szempontot meg kell vizsgálni és figyelembe kell venni; iránymutatásként össze is gyűjtöttük a témakör legfontosabb tudnivalóit:

Mérd fel a kert területi adottságait! Egy öntözőrendszer kialakításánál nagyon fontos a kert mérete. A precíz munkához fel kell mérni a benne található utakat és építményeket, a szintkülönbséget, a vízvétel és az elektromos áram helyét, nem utolsó sorban pedig a füvesített és beültetett terület méretét. Figyelem: már egy minimális (például 50 cm-es) különbség is problémákat okozhat, ezért a 100%-os pontosság elengedhetetlen része a folyamatnak.

Egy öntözőrendszer kialakításánál nagyon fontos a kert mérete. A precíz munkához fel kell mérni a benne található utakat és építményeket, a szintkülönbséget, a vízvétel és az elektromos áram helyét, nem utolsó sorban pedig a füvesített és beültetett terület méretét. Figyelem: már egy minimális (például 50 cm-es) különbség is problémákat okozhat, ezért a 100%-os pontosság elengedhetetlen része a folyamatnak. Vedd figyelembe a vízvételi forrás típusát! Öntözőrendszer telepítésekor a vízvételi forrás lehet a kút és a vezetékes víz. Ezt azért fontos előre tisztázni, mert amíg a vezetékes víz öntözésre való felhasználása általános esetben nem engedélyköteles, addig egy kút létesítését mindenképp be kell jelenteni a helyi önkormányzat felé. Nagyobb vízmennyiség igénylése esetén pedig a Vízügyi Hatóságtól is engedélyt kell kérni.

Öntözőrendszer telepítésekor a vízvételi forrás lehet a kút és a vezetékes víz. Ezt azért fontos előre tisztázni, mert amíg a vezetékes víz öntözésre való felhasználása általános esetben nem engedélyköteles, addig egy kút létesítését mindenképp be kell jelenteni a helyi önkormányzat felé. Nagyobb vízmennyiség igénylése esetén pedig a Vízügyi Hatóságtól is engedélyt kell kérni. Először rajzold be a locsolandó területeket, és azután mérd fel a vízigényt! Az öntözőrendszer telepítéséhez centiről centire meg kell határoznod a locsolandó területeket. Ennek köszönhetően ki tudod számolni, hogy pontosan mennyi és milyen típusú szórófejre lesz szükséged. Ha ezzel is megvagy, az összes szórófej vízfogyasztásának értékével megkapod a teljes vízszükséglet mértékét is.

Ha unod már, hogy a szomszéd kertje mindig zöldebb

A locsolórendszer otthoni kiépítésével kapcsolatban kizárólag a legfontosabb kiindulópontokat említettük, a teljes munkafolyamat még több precizitást igényel. Ha ezért úgy érzed, hogy mégis inkább profikra bíznád a telepítést, a nagyobb kiadás ellenére is jó megoldás lehet.

Egyrészt ez a beruházás rengeteg módon megtérülhet hosszú távon, másrészt egy kisebb összegű személyi kölcsön épp az ilyen kiadásokra jelenthet megoldást. Ha tehát unod már, hogy a szomszéd kertje – szó szerint – mindig zöldebb, egy hitelkalkulátor segítségével pillanatok alatt kiszámolhatod, ha az öntözőrendszer kiépítéséhez anyagi segítségre van szükséged.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!