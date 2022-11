Az álláskeresési szokások jelentős változásokon mentek keresztül az elmúlt húsz évben, nem meglepő módon a digitalizáció ezt a folyamatot is alaposan megreformálta. Ezen változásoknak úttörői voltak az állásportálok, melyek népszerűsége mondhatni azóta is töretlen. Javarészt mindez arra vezethető vissza, hogy ezek az oldalak folyamatosan képesek voltak megújulni, és igazodni a megváltozó álláskeresői és hirdetői igényekhez. Jól bizonyítja ezt a PecsAllas.hu legutóbbi innovációja is, ami egyszerre akár mindkét fél számára kedvezhet.

A PecsAllas.hu már régóta kedvelt állásportálnak számít mind a munkaadók, mind pedig az álláskeresők körében. Munkaadói szempontból a népszerűség egyik fő oka, hogy a hirdetésfeladás rendkívül egyszerű és gördülékeny, mindössze három lépésben megvalósítható: ki kell választani a szolgáltatást, azaz a hirdetés fajtáját, megszövegezni magát a hirdetést, utolsó lépésként pedig beállítani az egyéb részleteket. Nagy előny továbbá, hogy az egyes hirdetési csomagok lehetővé teszik a munkaadók számára, hogy ne csak helyi, hanem akár megyei vagy országos szinten is elérhetővé tegyék lehetőségeiket az álláskeresők számára, bevonzva ezzel még több jelentkezőt.

A fentebb említett letisztultság és jó értelemben vett egyszerűség az álláskeresők számára is nagy pozitívumként szolgál. A látogatók könnyedén, kategóriákra szűrve böngészhetnek az álláslehetőségek között, az önéletrajzukat akár az oldal segítségével is legenerálhatják (természetesen saját készítésű dokumentum is használható), valamint a pályázás is mindössze néhány egyszerű lépésben kivitelezhető. Egy állásportál megítélése kapcsán azonban mégsem ezek jelentik az elsődleges szempontot, hanem sokkal inkább az elérhető munkák száma.

Jó hír a pécsi álláskeresők számára, hogy a PecsAllas.hu e tekintetben is rendkívül jól áll. A portál indulása óta ugyanis több mint 10 ezer hirdetés jelent itt meg, s a regisztrált pécsi cégek száma is meghaladja az ezret. Az álláshirdetések továbbá nem csak nagy számban vannak jelen, hanem rendkívül változatosak is mind a megkövetelt iskolai végzettség, mind pedig a szükséges tapasztalat tekintetében. Ez azt jelenti, hogy PecsAllas.hu-n keresztül az alap- és középfokú, illetve a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, továbbá a pályakezdők és a tapasztalt munkavállalók is megtalálhatják a számukra ideális munkalehetőségeket.

A sikeres elhelyezkedés érdekében azonban érdemes néhány praktikát is alkalmazni, olyanokat például, amelyek az új állásokkal kapcsolatos mielőbbi értesülés célját szolgálják. Tanácsos ehhez bekövetni a Pécs állás Facebook-oldalát, itt ugyanis rendszerint megosztásra kerülnek az oldalon megjelent, teljes Baranya megyére, így természetesen Pécs városára is vonatkozó álláslehetőségek. Emellett a portálon van mód feliratkozni állásértesítőre is, azaz hírlevél formájában első kézből lehet tudomást szerezni a frissen közzétett pozíciókról. Végezetül pedig az AllasOrias.hu alkalmazásáról sem feledkezhetünk meg, ezen keresztül ugyanis több állásportál, beleértve a PecsAllas.hu hirdetéseihez is rugalmasan, mindössze egy okostelefon segítségével lehet hozzáférni.

Így működik a PecsAllas.hu újítása, a videós jelentkezés

A PecsAllas.hu videós bővítésének a lényege, hogy a munkaadók kérdéseket tehetnek fel a pályázóknak, akiknek ezekre külön-külön videókban kell válaszolniuk. Hirdetésenként maximum ötöt lehet kérdezni, s ezeket legfeljebb egy perces videók formájában válaszolhatják meg a pályázók, amit aztán a jelentkezésükhöz szükséges csatolniuk. A kérdések természetesen íródhatnak akár saját megfogalmazásban, de előre meghatározott, beépített kérdések is segítik a hirdetőket. Íme ez utóbbiakra néhány példa:

Csapatban vagy önállóan dolgozik szívesebben?

Mennyire nyitott új ismeretek elsajátítására?

Miért Önt válasszuk erre a pozícióra?

Mit tud a cégünkről?

Miként profitálhatnak ebből a pécsi hirdetők, álláskeresők?

Hirdetői szempontból ezen – egyébként opcionálisan választható – videós követelmény könnyen a kiválasztási folyamat felgyorsulását eredményezheti. Bizonyos pozíciók egész Baranya megye tekintetében nagy népszerűséget mutatnak, például egy adminisztrációs, recepciós, vagy bolti eladó munka esetében nem ritkán több tucat jelentkezővel is számolhatnak a munkáltatók. Ilyenkor viszont pusztán önéletrajz és motivációs levél alapján nehéz dönteni, így mindenképpen szükség lehet telefonos előszűrésekre, első körös állásinterjúkra.

Mindez azonban sok idejét és energiáját emésztheti fel a cégeknek, egy videós bemutatkozó anyag segítségével viszont kimondottan azokat a jelölteket kereshetik fel, akik mentalitásuk, kommunikációs képességeik és motivációjuk alapján is megfelelnek az adott állás elvárásainak. Persze ennek is megvannak a maga korlátai, tehát főként azon munkák esetében lehet megfelelő kiválasztási módszer, ahol a feladatok jelentős mértékben a vásárlókkal, ügyfelekkel, partnerekkel való interakciókra épülnek.

Álláskeresői szempontból pedig egy ilyen videós anyag elkészítése kiváló lehetőség a pályázók számára arra vonatkozóan, hogy kitűnjenek a többi jelentkező közül, és felhívják a figyelmet olyan kvalitásaikra, amelyek megléte a beküldött dokumentumaik alapján nem biztos, hogy egyértelmű lenne.